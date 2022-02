Lipovac Tanasković: Beograd se zadužuje 35 miliona evra

BEOGRAD – Predsednica Odborničcke grupe Narodne stranke u Skupštini grada Marina Lipovac Tanasković izjavila je danas da na sednici Skupštine grada koja je u toku neće biti usvojen rebalans budžeta, već, kako tvrdi, novo zaduženje prestonice za još 35 miliona evra.

„Na današnjoj sednici nema rebalansa bužjeta, nema završnog račcuna za 2021., nema viška para u narodnoj kasi, kao što je to rečeno u nekim medijim, ali ima zaduženja. Danas će se Beograd zadužiti za 4,13 milijardi dinara ili 35 miliona evra“, rekla je Lipovac Tanasković na konferenciji za novinare ispred zgrade Skupštine Srbije , u kojoj se održava sednica Skupštine grada.

„To se svuda u svetu zovu kapitalne investicije, a samo u Beogradu se to zove kapitalni rashodi, rashodi su zato što se kredit uzima samo dva meseca pred izbore i to baca veliku sumnju zašto se to radi sada“, navela je Lipovac Tanasković.

Prema njenim rečima, to znači da vlast sumnja da će dobiti Beograd na izborima.

Ona je pozvala građane da izađu na izbore 3. aprila i smene aktuelnu vlast.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.