Ljubodrag Savić: Raskid s RioTintom rizik, odluka nema posledice na investitore

BEOGRAD – Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić smatra da je odluka da se raskine saradnja s Rio Tintom na projektu „Jadar“ politička i da nosi rizike, alii ističe da bi litijum u Srbiji trebalo eksploatisati sa novim partnerom i pristupom, uz ekološke standarde i proizvodnju baterija kod nas.

„Ne mislim da Rio Tinto treba da dođe u Srbiju, ali mislim da Srbija treba da ekspoatiše litijum. Srbija to ne može sama da eksploatiše, ali ima još kompanija u svetu. Naravno, to treba da se radi sa potpuno drugačijim pristupom, svejedno ko je na vlasti“, rekao je on.

(Tanjug)

