BEOGRAD – Zbog pojave magle vidljivost je jutros smanjena na više putnih pravaca, saopštili su „Putevi Srbije“.

Magla je na auto-putu E-75, na deonici Sirig – Beška, a vidljivost je smanjena od 50 do 100 metara, na deonici od petlje Beška do petlje Novi Banovci, vidljivost je zbog magle mestimično smanjena do 100 metara.

(Tanjug)

