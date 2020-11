Majić (Petnica): Otrovni ugalj je ravan kolektivnom sporom samoubistvu

Direktor Istraživačke stanice Petnica Vigor Majić rekao je da ne zna niti ga interesuje da li su trgovci lošim ugljem deo neke jedinstvene organizacije ili ne, „jer za takva pitanja postoje službe koje svi mi obilno plaćamo da to otkriju i sankcionišu“, dodajući da „dakle, valja pitati druge kako se odvija eksploatacija i trgovina najlošijeg kvaliteta“.

„Za mene je mafija svako ko prodaje droge dizajnirane kao bombone mladima. To je isto kao i kada neko prodaje stotine hiljada tona otrovnog uglja kao da je to bogzna kakvo najnormalnije gorivo, a da su kupcima nedostupni bilo kakvi podaci šta to kupuju, odakle je, kakve rizike upotrebe nosi sobom“, rekao je on za novi broj NIN-a koji podseća da je Majić pre više meseci rekao da je do skoka zagadjena vazduha došlo zbog „ugljarske mafije“.

On je ukazao da je to video kao „urgentan, strahovit problem, ravan kolektivnom sporom samoubistvu“.

„E, sada, očekujem da ima još zabrinutih i onih koji će me demantovati ili potvrditi. No, ja rekoh i spasoh dušu“, naveo je Majić.

On je rekao i da se „najlošiji ugalj koji se na ovim prostorima prodaje zove ‘kolubara’, a REIK je veliko javno preduzeće koje ima odredjenu kontrolu nad resursima lignita u Kolubarskom ugljenom basenu“.

„Mislim da je sasvim u redu prozivati javno preduzeće i ukazivati da se pod njihovim imenom nešto loše dešava, a sve u nadi da će preduzeće preduzeti nešto i tako pokazati da su odgovorni i vredni obilate javne podrške koju dobijaju. REIK je deo Elektroprivrede Srbije, a to je preduzeće koje, pre svega, proizvodi električnu energiju koja je trenutno najčistiji mogući izvor grejanja i zato dodatno ima smisla i neke poetske pravde da se EPS aktivno i intenzivno bori za čistu energiju i da ne dozvoli da se povezuje sa nečim što je opasno i štetno. Ja od njih očekujem akciju“, rekao je Majić.

On je naveo i da nema ni trunčicu sumnje da lignit treba napustiti i otvorene kopove zatvoriti i zatravniti, dodajući:“ Ceterum censeo, lignit treba zabraniti, a rudnike zatvoriti“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.