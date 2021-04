Marković Palma najavio da će 320 žena iz Jagodine samoinicijativno tužiti Mariniku Tepić

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je danas da je tužilaštvo u Jagodini saopštilo da će „policija početi istražni postupak saslušavanjem ljudi koji pričaju o njemu, da daju podatke koje su to porodice, koja su to deca, koje su to žene, koje su to zgrade“ povodom optužbi da su na „žurkama“ koje je organizovao „podvodjene i devojčice od 15, 16, 17 godina“

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić je na konferenciji za novinare na kojoj je pušteno i video svedočenje muškarca kome je bio zaštićen identitet, optužila Markovića, koji je i predsednik Skupštine grada Jagodine, da je na „žurkama“ u tom gradu, kao i u selu Končarevo, podvodio žene, devojke i devojčice, koje su luksuznim taksijem dovožene iz Beograda.

Marković je za televiziju Prva izjavio da će sve koji su izneli takve tvrdnje „tužiti paralelno po privatnoj tužbi“, da će „u tužilaštvu svaki dan tražiti izveštaj“, kao i da će odgovarati na pitanja poligrafom, nakon što se ispitaju prvo oni koji su takve optužbe izneli.

On je rekao da se juče sam javio u tužilaštvo u Jagodini gde je dao izjavu „da je sve laž“, a povodom navoda da taj predmet ne treba da vodi tužilaštvo u Jagodini, jer se može sumnjati u njegovu nepristrasnost, rekao je da ga „ne interesuje gde će biti tužioci“.

Naveo je da će „dokazati da sve lažu“, i da oni koji ga optužuju treba da „nadju ko su ta deca“ i da dokažu tvrdnje o kojima je pričala Marinika Tepić i muškarac za zaštićenim identitetom.

„U tužilaštvu sam rekao da je sve to laž. Neko mora u zatvor ili ja ili Marinika“, rekao je Marković i dodao da se „320 žena prijavilo da tuže Mariniku jer je rekla da svaka žena koja se zaposli u Jagodini mora da se javi na njegov broj telefona, pa ako se dobro druži on ih zaposli“.

Marković je rekao da su se te žene za podnošenje tužbi „same organizovale“.

„To su žene porodične, ja sam na vlasti od 2004. godine, tada su bile devojke, neke su bile udate“, rekao je Marković.

Na pitanje da li je bilo organizovanja žurki u Jagodini, Marković je odgovorio da „to nisu žurke već ručkovi“ za njegove poslovne i političke partnere.

„Sve to rade ljudi iz opozicije. Počeo sam da smetam ne vlastima, nego opoziciji, jer sam treći a možda i drugi po popularnosti u Srbiji“, kazao je Marković.

Na pitanje da li je tačno da je za premijerku Srbije Anu Brnabić organizovao „bunga-vunga žurke“, Marković je odgovorio da on i Brnabić imaju „specifične odnose“, jer se ona „zalaže za jednu seksualnu orijentaciju a on za drugu“.

„To je naše pravo, ali ne mogu da osporim to što ona radi, posebno kada je u pitanju Kosovo i Metohija“, rekao je Marković i dodao da su „bunga-vunga žurke“ pomenute na proslavi godišnjice Srpske napredne stranke u Smederevu, ali u vidu šale.

„Bio je (predsednik Skupštine Srbije i SPS-a Ivica) Dačić, (direktor Koridora Srbije Aleksandar) Antić i ona, bila je šala, Antić se šalio sa njom, ja sam bio nemi posmatrač kakve, bunga-vunga“, rekao je Marković.

Na pitanje da li bi tužilaštvo trebalo da sasluša i predsednika SPS-a, za koga je takodje navedeno da je prisustvovao „žurkama na kojima su podvodjene maloletnice“, Marković je odgovorio da je sve to „čista laž“ i da „ne zna zašto bi Dačić bio saslušan“.

(Beta)

