Deo demonstranata ušao u prostorije RTS-a na protestu „1 od 5 miliona“ (foto, video)

U toku je blokada zgrade RTS-a a neki od okupljenih građana predvođeni liderom Dveri Boškom Obradovićem ušli su u prostorije tog javnog servisa.

Prisutni su pripadnici Žandarmerije. Za sada ne reaguju.

Organizatori kažu da su tu da bi pružili podršku radnicima, koji ne smeju da ih puste u Dnevnik.

Demonstranti su ispred RTS blokirali oba ulaza u zgradu i kažu da će tu ostati dva sata, a organizuju i „Dnevnik slobodne Srbije“. Reporterka N1 javlja da se može videti da su svetla u zgradi RTS pogašena, da svetle ona iza prozora par prostorija na poslednjem spratu.

Više hiljada građana okupilo se, u 18 časova, na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu na petnaestom protestu „1 od 5 miliona“. Nakon govora Siniše Kovačevića i protestne šetnje građani su se okupili ispred zgrade Radio televizije Srbije.

Students from Belgrade University carry signs stating their reasons for attending the #1od5miliona anti-govt rallies in Serbia’s capital.

They claim some of their university faculties lack adequate buildings and green space.#1od5miliona pic.twitter.com/gYbkutMYJ9

— Balkan Insight (@BalkanInsight) March 16, 2019