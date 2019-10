Mediji: Crnogorska vojska ostaje na granici sa Rusijom

Vojska Crne Gore (VCG) planira da do kraja 2021. godine održava svoje prisustvo u NATO misiji u Letoniji, koja je uvedena 2016. godine kao vid odvraćanja Rusije od pritiska na pribalitičke države.

Kako prenosi portal Balkanska bezbednosna mreža (www.balkansec.net), na zadatku će se na šestomesečnom mandatu u misiji „Pojačano istureno prisustvo“ (EFP) rotirati jedno izvidjačko odeljenje iz Crne Gore, jedno inžinjerijsko pionirsko odeljenje i štabni oficiri.

U EFP bataljonu u Letoniji nalaze se vojnici iz Kanade, Crne Gore, Slovenije, Italije, Španije, Češke, Albanije i Poljske.

„Prva rotacija koju je poslala Crna Gora od decembra 2018. do juna 2019. bilo je izvidjačko odeljenje od osam ljudi i jedan štabni oficir. Sada je u Letoniji inžinjerijsko odeljenje koje će u decembru smeniti izvidjači. Prema odluci crnogorskih vlasti angažovaće se odeljenja brojnosti do devet ljudi i do četiri štabna oficira u komandama jedinica EFP“, navodi se.

Elementi VCG su u sastavu multinacionalne bataljonske borbene grupe „Letonija“ u kojoj ulogu vodeće zemlje ima Kanada, a jedinica je smeštena u gradu Adaži.

Za potrebe obuke i zadatke pokazivanja sile jedinice bataljona mogu da se kreću po čitavoj Letoniji, ali za Crnogorce je uslov da poštuju svoje nacionalno ograničenje da ne ulaze u područje od pet kilometara od granice sa Rusijom.

Crna Gora se oslonila na partnersku podršku Slovenije u pripremi i angažovanju svog nacionalnog elementa u EFP i zato se obuka provodi u Sloveniji. Dogovorena je zajednička vežba u trajanju od dve do tri nedelje i ocenjivanje dva puta godišnje pre odlaska u Letoniju.

Vlada Crne Gore na sednici 17. oktobra odobrila je da se sa slovenačkim Ministarstvom odbrane dogovori obuka i ocenjivanje tih snaga pre odlaska na aktivnosti u EFP.

Misija EFP uvedena je 2016. godine kada je NATO na Varšavskom samitu odlučio da zbog pogoršanja bezbednosnih prilika na istoku Evrope pokrene misiju odvraćanja Rusije od pritiska na pribaltičke države.

Formirana su četiri multinacionalna ojačana bataljona koja su razmeštena po jedan u Estoniji, Letoniji, Litvaniji i Poljskoj. Bataljone predvode snage iz SAD, Velike Britanije, Kanade i Nemačke.

U rotaciji koja je sada na dužnosti nalazi se približno 4.750 ljudi.

Iz regiona, na terenu u Letoniji je oko 50 vojnika iz Slovenije i osam iz Crne Gore, a u Poljskoj je 69 ljudi iz baterije višecevnih lansera raketa Hrvatske vojske.

