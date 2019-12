Mediji: Domaće borbeno vozilo Lazar 3 – na pola puta do cilja

Iako se pripadnici Vojske Srbije već mesecima obučavaju na novom oklopnom vozilu domaće proizvodnje Lazar 3, a u narednoj godini se očekuje prijem novih vozila tog tipa, to i dalje nije borbeno oklopno vozilo kakvo je potrebno oružanim snagama jer ga u tome ograničava nedovoljno snažno naoružanje i to što nema plovne sposobnosti, što praktično imaju sva ostala oklopna vozila VS iako su stara i po nekoliko decenija.

Kako navodi portal Balkanska bezbednosna mreža u analizi Lazara 3, reč je o savremenom točkašu koji, ipak, još nije „punokrvno borbeno vozilo pešadije“ jer ima kupolu sa mitraljezom kalibra 12,7 milimetara, dok savremena borbena vozila pešadije imaju topove kalibra 20 i više milimetara.

„Lazar 3 može da zaštiti vojnike od vatre iz zasede, mina, šrapnela artijerijskih granata i da iz mitraljeza 12,7 mm gadja lako oklopljena vozila i pešadiju. Sa takvim oružjem on ne može da se bori protiv vozila svoje klase oklopljenosti“, dodaje taj portal.

Podseća se da postoje najave iz Jugoimporta da se radi na ugradnji topova kalibra 30, 40 pa čak i 57 milimetara, što bi znatno ojačalo borbene sposobnosti tog vozila, ali Lazar 3 i dalje nema mogućnost da gadja iz pokreta, što umanjuje njegovu borbenu vrednost u odnosu na strana vozila sličnog tipa.

Trenutno se u saradnji sa kompanijom „Teleoptik Žiroskopi“ iz Zemuna radi na otklanjanju tog nedostatka ali bitan nedostatak na kojem se ne radi jeste činjenica da Lazar 3 ne može da plovi, što znači da ne može da predje ni manje ni veće reke Srbije poput Južne Morave, Nišave, Toplice, Ibra, Tise, Save ili Dunava.

„Zemlje Balkana koje su nabavile ili rade na nabavci oklopnih transportera i borbenih vozila pešadije točkaša, kupuju vozilo koje ima amfibijska svojstva koja Lazar 3 ne poseduje. Rumunska Pirana 5, hrvatska i slovenačka Patrija i Madjarski BTR-80 mogu da plove“, navodi se u analizi.

Vojska Srbije primila je ove godine prvih šest Lazara 3 iz fabrike „Borbeni složeni sistemi“ i oni su rasporedjeni u 41. pešadijski bataljon u Bujanovcu, dok se trenutno na tom vozilu obučavaju pripadnici 21. pešadijskog bataljona iz Raške, koji će biti naredna jedinica koja će biti preoružana na taj tip oklopnog transportera.

Nedavno je prvi put u saopštenju Ministarstva odbrane navedeno da je Lazar 3 „oklopno borbeno vozilo transporter“, što predstavlja otklon od dosadašnje prakse da se naziva „borbeno vozilo pešadije“, ali taj portal navodi da je time samo rešena dilema oko definicije, dok su neka druga pitanja i dalje ostala otvorena.

„Prvobitni plan VS sa početka 21. veka bio je da se deo mehanizovanih bataljona koji koriste borbena vozila pešadije guseničare M80 iz vremena JNA preoruža borbenim vozilima pešadije na točkovima. Ta ideja bila je u skladu sa svetskim trendovima zamene guseničara bržim točkašima. Namera da se takvo vozilo nabavi u inostranstvu presečena je 2008. ponudom Jugoimport-SDPR da se nabavi domaće vozilo“, navodi portal.

Tada je ponudjen tehnološki demonstrator Lazar 1, koji je imao odlike vozila poznatih po engleskoj skraćenici MRAP (mine resistant ambush protected), kakvi se koriste u ratovima u Avganistanu i Iraku, ali to nije bila vrsta vozila kakvo je želela VS pa je Jugoimport SDPR ponudio drugo, unapredjeno rešenje.

Vojska Srbije je 2013. godine prihvatila da zajednički radi na projektu i tada su definisani taktičko-tehnički zahtevi za novim vozilom u kategoriji borbenog vozila pešadije sa topom od 30 milimetara u NATO kalibru i sa dve protivoklopne rakete, ali je krajem 2018. godine u naoružanje primljeno šest primeraka Lazara 3 sa mitraljezom 12,7 milimetara, u vidu donacije Jugoimporta.

Zbog toga Lazar 3 nije mogao da bude vozilo pogodno za zamenu guseničara M-80A, kakve koriste mehanizovani pešadijski bataljoni, već je odredjen za jedinice mehanizovane pešadije koje su do sada za transport trupa koristile kamion TAM-110, jugoslovenske proizvodnje.

(Beta)