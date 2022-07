Mediji: Grčka razmatra nabavku novog srpskg višecevnog lansera raketa

Grčka armija je novi potencijalni korisnik višecevnog lansera raketa „Tamnava“ dometa 70 kilometara, koji razvija srpsko javno preduzeće Jugoimport-SDPR i koji je već naručila Vojska Kipra, piše portal Balkanska bezbednosna mreža.

Kako se navodi u tekstu tog portala, za sada je izradjen prototip tog sistema a Nacionalna garda Kipra je naručila bateriju od šest orudja.

„Sada je otvorena kao tema nabavka ‘Tamnave’ i za Grčku. Zato je pre mesec dana delegacija iz Beograda bila u Atini i predstavila ponudu koja je sada tema analiza u grčkom ministarstvu odbrane i armiji“, navodi se.

Portal podseća da je Kipar kupio od Srbije 24 samohodne haubice Nora B52 i da je iskustvo sa tim sredstvima uticalo i na interes Grčke.

„Na ostrvu se obuka na 24 haubice provodi dinamično i redovno, a na gadjanja dolaze grčki oficiri koji su imali prilike da vide preciznost i funkcionalnost orudja Nora-B52“, dodaje se.

Grčka namerava da deo višecevnih lansera raketa RM-70, koje ima na ostrvima Egejskog mora, pokloni Ukrajini pa je za njih potrebna zamena koja će biti efikasnije po dometu i vatrnoj moći, što otvara put za srpsku „Tamnavu“.

„Turska sa zanimanjem prati zbivanja i preduzima vrlo snažan pritisak prema Grčkoj da faktički razoruža ostrvsku odbranu. Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan početkom juna je stavio do znanja Grcima da ne treba da jačaju vojne snage na ostrvima i da će, ako to nastave, ‘rezultat bili žalostan’. Lanseri RM-70, čehoslovački derivati sovjetskog BM-21 Grad iz šezdesetih godina, dostizali su domet od oko 20 kilometara. Tamnave na ostrvima imale bi domet na puno mesta duboko u tursko tlo i to bi bio veliki izazov za tursku politiku i vojsku“, piše portal.

Dodaje se da „Tamnava“ ima mogućnost ispaljivanja dve rakete, dometa 40 i 70 kilometara, i da su obe projekti beogradske privatne firme EDePro. U isto vreme se u Krušiku u Valjevu proizvodi raketa G-2000 za strane naručioce.

(Beta)

