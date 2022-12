Međunarodno takmičenje u umetničkom plivanju na Vračaru

BEOGRAD – Međunarodno takmičenje u umetničkom plivanju, 22. „Kristal kup”, biće održano 3. i 4. decembra u Sportskom centru „Mirko Sandić” na Vračaru.

Reč je o takmičenju za devojčice i dečake uzrasta do 12 godina, raspoređenih u tri uzrasne kategorije – osam, deset i dvanaest godina, u disciplinama figure, solo, duet, tim i kombinacija.

Na takmičenju se očekuje više od 200 takmičarki i takmičara iz klubova iz Srbije, Bugarske, Mađarske, Malte, Turske, Češke, Slovenije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Prema programu takmičenja, 3. decembra od 9 do 13 sati mladi sportisti takmičiće se u disciplinama solo i kombinacija, dok su narednog dana, od 9 do 14 sati, na programu discipline figure, a od 17:15 do 21 čas discipline tim i duet.

(Tanjug)

