Memorijalnim defileom obeleženo oslobađanje Beograda

BEOGRAD – Oslobođenje Beograda u Drugom svetskom ratu danas je obeleženo i memorijalnim defileom „Pobeda slobode“, tokom kojeg se od hotela „Moskva“ na Terazijama do palate „Albanija“ sa vojnog kamiona puštala radio-drama „Slobodni Beograd“.

Počasni vod pitomaca Vojne akademije Vojske Srbije formirao je kolonu u kojoj su bili i zamenik gradonačelnika Goran Vesić, drugi predstavnici Grada, Ministarstva odbrane, SUBNOR-a, kao i brojni građani.

Trideset diplomaca nosilo je replike zastava brigada koje su učestvovale u oslobođenju Beograda, a potomci onih koji su živote dali za oslobođenje Beograda pre 75 godina nosili su i slike svojih slavnih predaka.

Radio drama „Slobodni Beograd“, koja je puštana sa vojnog kamiona tokom defilea nastala je po tekstu Milovana Vitezovića, u režiji Vladimira Putnika, predstavlja rekonstrukciju oslobađanja prestonice Srbije, u kojoj se osim radio stanice Moskva i London, javlja i Radio Beograd.

U drami je korišćen dokumentarni radio materijal, a scene su napisane prema uspomenama partizanske doktorke Saše Božović, partizanke Dane Milošević i prema knjigama „Razgovori Aleksandra Saše Nenadovića sa general – lajtnatom Kočom Popovićem“ i „Uspomene generala Peke Dapčevića“

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić istakao je u izjavi za medije da Grad Beograd šestu godinu zaredom s ponosom organizuje memorijalni defile „Marš pobednika“, sećajući se tako svih onih koji su dali svoje živote u oslobađanju Beograda u Drugom svetskom ratu.

Podsetio je na obnavlanje obeležavanja oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu od 2014. godine, navodeći da je odlukom Skupštine grada Beograda ove godine ozvaničena manifestacija „Dani pobede“, kojom su objedinjeni datumi oslobođenja glavnog grada u dva svetska rata.

„Podsećamo se događaja iz naše istorije jer sećanjem na one koji su dali živote, sebi ukazujemo na to koliko je važna sloboda i koliko treba da je čuvamo. Posebnost obeležavanja ‘Dana slobode’ jeste to što je u školama jedan čas posvećen važnim datumima naše istorije, 20. oktobru i 1. novembru, kako bi deca naučila šta se sve dešavalo u prošlosti i kakve smo sve žrtve dali da bismo danas bili slobodni“, kazao je Vesić.

U ime Grada Beograda, događaju su, između ostalih, prisustvovali zamenica predsednika Skupštine grada Beograda Andrea Radulović, pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović, glavni urbanista Marko Stojčić i član Gradskog veća Fadill Eminović.

Po završetku memorijalnog defilea, na Trgu Republike, ruski nacionalni ansambl Aleksandrov održao je koncert povodom 75 godina od oslobađanja Beograda.

