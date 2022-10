Meštani Barja kod Leskovca sprečili sveštenika da proda crkvenu šumu

Nekoliko desetina meštana iz sela Barje iznad Vučja kod Leskovca, fizički je danas sprečilo lokalnog sveštenika da proda drva, koje je prethodno posekao u šumi oko crkve.

Meštani Barja su se okupili u trenutku kada je stigao traktor iz Vučja kako bi transportovao oko dvadeset kubika drveta.

„Naš pop je i prošle godine posekao veliku količinu ogrevnog drva, pa se to desilo i ove godine. Mi pre svega hoćemo da znamo zašto on to radi i u koje svrhe“, rekao je meštanin Boban Djordjević za agenciju Beta.

Prema njegovim rečima, sveštenik Bratislav Mihajlović je na pitanje „zbog čega seče drva“, odgovorio da „radi sve po zakonu“.

Djordjević je dodao da je predlog meštana da, pošto su drva posečena, da se prodaju i da se uloži u renoviranje crkve „koja pokazuje znake raspadanja“.

Nakon protesta meštana, drva su istovarena iz kamiona, a u medjuvremenu je pozvana i policija.

(Beta)

