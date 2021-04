Meteorolog: Hladno vreme nije iznenadjenje, slede topliji dani

Niske temperature i hladno vreme jesu neuobičajene za ovaj period godine, ali to nije nešto što iznenadjuje i što se ne dešava, rekao je rukovodilac meteorološke stanice u Sjenici Fadil Mahmutović.

On je za radio Sto plus rekao da je do sada apsolutni maksimum za april mesec bio 13 stepeni ispod nule, a da je ranijih godina u maju u Sjenici zabeleženo 35 centimetara snega.

„Mi smo navikli na ove vremenske oscilacije i ne čudi nas ovako hladno vreme u aprilu jer se to i ranije dešavalo. Ove godine zima nije bila puno hladna a padavine su se kretale u prosečnim vrednostima“, rekao je Mahmutović.

Dodaje da nas narednih dana očekuje porast dnevnih temperatura i lepše vreme bez padavina.

U Sjenici je jutros izmereno devet stepeni ispod nule, a visina snežnog pokrivača bila je 14 centimetara.

(Beta)

