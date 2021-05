Meteorolog upozorio: Jak ciklon utiče na vreme

Pred nama je vedra i veoma hladna noć, u nedelju ujutro prizemni mraz, a tokom dana i do 25°C.

„Početkom sledeće sedmice i do 30°C, ali i jaka olujna košava. Od srede svežije i nestabilno, napisao je na svom Fejsbuk profilu meteorolog Đorđe Đurić.

On je napisao da je današnji dan u Srbiji bio osetno hladniji u odnosu na jučerašnji, a maksimalne temperature bile su uglavnom za 10 stepeni niže u odnosu na petak.

„Po prodoru hladnog fronta, osim osetno hladnije vazdušne mase koja je stigla sa severa, duvao je i jak severozapadni vetar. Padavina je prethodne večeri i noći bilo u Vojvodini, u Beogradu, u Podrinju i na zapadu Srbije, dok je hladni front do centralnih predela Srbije u noći između petka i subote oslabio i doneo tek veoma malu količinu kiše, a na jugu i juigoistoku ostalo je potpuno suvo“, naglasio je Đurić.

Po prodoru hladnog fronta, vrlo brzo ojačao je anticiklon, pa je došlo do razvedravanja, a oblačni sistem premestio se prema istoku in jugoistoku i prema Turskoj.

Ipak i pored sunčanog vremena, subota je u Srbiji protekla i u znaku svežeg vremena.

U noći između subote i nedelje biće vedro i veoma hladno.

Vazdušni pritisak biće znatno iznad normale, vreme vedro, tiho i bez vetra, a očekuje se i veliko izračivanje vazduha u atmosferu.

Sve to dovešće do veoma niskuh jutarnjih temperatura u nedelju i one će u većem delu Srbije biti od 0 do 5°C, u centru Beograda 7°C.

„Pri tlu se širom Srbije očekue prizemni mraz, tako da se na 5 cm iznad tla očekuju temperature od -5 do 0°C. Zbog očekivanog prizemnog mraza usred maja, moguće su katastrofalne posledice po poljoprivredne kulture na otvorenom, pa su neophodne adekvatne mere zaštite. Najveća opasnost od mraza očekuje se u dolinama, kotlinama i u udubljenim relkefima“, napisao je meteorolog.

Već u nedelju tokom dana biće osetno toplije.

Očekuje se sunčano i toplo, maksimalna temperatura biće od 21 do 25°C.

Nedelja će doneti ogromnu temperaturnu razliku između jutra i dana, a amplituda bi iznosila širom Srbije preko 20 stepeni, ponegde čak i 25 stepeni.

Kako će Srbija u nedelju nalaziti između ciklona sa zapada i visokog pritiska sa istoka, očekuje se izražen gradijent vazdušnog pritiska, pa će početi da duva košava.

„Upravo će snažan ciklon, koji se nalazi iznad Atlantskog okeana, od sutra do srede uslovljavati nad Srbijom snažno južno strujanje, pa se u ponedeljak i utorak usled priliva veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike očekuju temperature preko 25°C, u utorek i do 30°C. Duvaće jaka i olujna košava, a na jugu Banata jugoistočni vetar imaće udare preko 80 km/h, napisao je Đurić.

Već u sredu se pod uticajem pomenutog ciklona, koji će se sa Atlantika premeštati preko centralne Evrope, očekuje nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom i tako će se zadržati do petka. Biće svežije za 5 do 7 stepeni i očekuje se i opasnost od grmljavinskih oluja sa gradom i olujnim vetrom.

Prema trenutnim prognozama za naredni vikend sunačno i ponovo veoma toplo.

