Meteorolozi upozoravaju: I danas u Srbiji veoma toplo, popodne moguća kiša

U Srbiji će i danas biti veoma toplo, pre podne sunčano, popodne promenljivo i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju veća količina padavina i grad – upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab promenljiv, na severu i zapadu slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 17 do 25 stepeni, najviša dnevna od 36 do 39, lokalno i 40, osim na severozapadu zemlje gde će biti od 32 do 35 stepeni.

U Beogradu će takodje biti veoma toplo, pre podne sunčano, popodne promenljivo i nestabilno, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura biće od 20 do 24, najviša dnevna oko 36 stepeni Celzijusa.

Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha i vrlo visokog indeksa UV zračenja savetuje se svima, naročito srčanim bolesnicima, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbegavanje direktnog izlaganja suncu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.