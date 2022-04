Mihailo Jovanović: Za sada zeleni sertifikat važi bez ograničenja

„Trenutno u Evropi važi pravilo da nakon treće doze ne postoji vremenski period ograničenja. Dakle, ko god je primio treću dozu vakcine može da putuje u bilo koju zemlju EU, ali videćemo da li će se to pravilo promeniti“, rekao je za Tanjug direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović.

Kada je reč o onima koji su primili drugu dozu vakcine, Jovanović je naveo da to zavisi od zemlje do zemlje i da u najvećem broju država važi 270 dana, a u nekim i duže, do godinu dana.

(Tanjug)

