Mila Jovanović: Ako odluče da doktorat Malog nije plagijat, vraćamo se blokadi

Jedna od studentkinja koje su učestvovale u blokadi Rekotrata Univerziteta u Beogradu Mila Jovanović izjavila je danas da će ukoliko bude odlučeno da doktorat aktuelnog ministra finansija Siniše Malog nije plagijat ponovo stupiti u blokadu.

„Ne smatramo samo mi da je doktorat Siniše Malog plagijat, to smatraju i profesori, ubedjeni smo da će ispasti kako očekujemo jer profesori kažu da je to plagijat. Ako odbor kaže da nije plagijat, mi smo u blokadi sa profesorima“, rekla je Jovanović za N1.

Kako je rekla, studenti su ispunili sve zbog čega su i blokirali Rektorat – da se istera na čistac plagijat ministra finansija i da pokažu da je Beogradski univerzitet nezavisna institucija.

„Dobili smo datum kada će biti rešeno to pitanje, rektorka je prihvatila odgovornost za nerešavanje problema. Dobili smo i odgovore na niz gorućih pitanja. Uspeli smo da probijemo medijski mrak, RTS je izveštavao o zahtevima studentima“, rekla je ona.

Kako je dodala, od rektorke su dobili kovertirani papir s kojim će izaći ako se „ne ispuni ono po šta su došli“.

„Rektorka je rekla da sa punom odgovornošću garantuje da ovo može da istera do kraja. Ako se to ne ispuni do 4. novembra mi smo opet u Rektoratu, i još mnogo studenata, i profesori. Ako se to ne reši i ispadne da nije plagijat, mi se vraćamo“, rekla je Jovanović.

Na pitanje o čemu su razgovarali s predstavnicima opozicije koji su ih obilazili, ona je rekla da ne žele da prave razliku izmedju podrške opozicije i bake koja im je donela da jedu.

„To su bile reči podrške koja nam je značila. Nismo se osećali bezbedno, malo smo izlazili, a i kad bismo izašli imali smo otvorene četvoro oči, posle upada SNS i fizičkog napada bili smo svesni da su spremni na sve. Imali smo lažne asistente koji su ulazili“, rekla je Mila Jovanović.

(Beta)