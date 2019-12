Milan Jovanović: I dalje se sprovodi hajka protiv novinara, biće još gore u susret izborima

Novinar portala Žig info iz Grocke Milan Jovanović ocenio je danas, na godišnjicu spaljivanja njegove kuće, da se u društvu ništa nije promenilo, da se i dalje sprovodi hajka protiv novinara i da će se ona samo povećavati kako se budu približavaju izbori.

„Posle godinu dana ni moja kuća nije obnovljena ni postupak (protiv napadača) nije završen. Ništa se nije promenilo, ogromna hajka na medije se sprovodi i ona se povećava kako se približavaju izbori. Ali šta ćemo, to je život novinara u zemlji u kojoj nema slobode medija. Kada u ovoj zemlji bude slobode medija i ova zemlja će biti slobodna“, rekao je Jovanović za televiziju N1.

On je rekao da su zbog svakodnevne hajke protiv novinara svi zabrinuti za svoju bezbednost. „Novinari više ne mogu da rade intervjue sa političarima jer političari prave intervjue sa novinarima. Meni je 70 godina i ja sam život proživeo, za svoj život se ne plašim. Ovo što sada radim, ja radim za vas mladje. A niko nije zaštićen u ovoj zemlji pa ne verujem i da će mene uspeti da zaštite“, rekao je Jovanović.

Govoreći o ponašanju nekadašnjeg predsednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića na sudu, pred kojim je optužen za organizovanje paljenja njegove kuće, Jovanović je rekao da je Simonović juče u sudnici održao politički govor, izvredjao novinare i pretio tužiocu.

„Da li ima to negde u svetu da neko u sudnici preti tužiocu? Ja sam zabrinut za bezbednost zamenika javnog tužioca, jer Simonović sve što obeća – on to i uradi“, rekao je Jovanović.

Novinar je rekao da ne može da pretpostavi kako će se okončati postupak ali da misli da bi država trebalo da se distancira od tog postupka i da ne utiče na pravosudje.

Jovanović je optužio Simonovića da je sa članovima porodice uzurpirao sve pozicije u opštini Grocka i da je njegov cilj na ta mesta ne dodju sposobni i pošteni ljudi.

