Milena Popović: Neverovatno je da nisam pozvana da svedočim na sudjenju za ubistvo Olivera …

Nevenčana supruga ubijenog kosovskog političara Olivera Ivanovića, Milena Popović izjavila je danas da je „neverovatno“ da će u toku sudjenja koje je počelo u Osnovnom sudu u Prištini „biti saslušano 100 svedoka a da ona nije pozvana da svedoči“.

Popović je za televiziju Prva izjavila da je nekoliko puta davala izjave u predistražnom postupku, kada je „imala kontakt sa tužilaštvom“, dodajući da sada „nema kontakt“.

„Neki od svedoka koji će svedočiti imaju informacije koji su direktno dobili od mene“, kazala je Popović i podsetila da je od suda poziv da svedoči dobila i prva Ivanovićeva supruga „koju nije video 20 godina“.

Popović je rekla da će „pratiti čitav proces“ preko advokata koji će biti prisutni na sudjenju, jer joj je važno „da čuje šta će reći svi ti svedoci i oni koji su optuženi“.

Popović je rekla da je „strašno“ što sudjenje počinje više od tri godine posle ubistva.

„Prvo ročiste ni na šta posebno ne ukazuje, nije pročitana optužnica, rečeno je samo šta se stavlja na teret optuženima koji su pomagali počiniocima“, rekla je Popović i dodala da joj naredno ročište koje je zakazano za 30. avgust ne uliva poverenje da se sud time ozbiljno bavi i da je na tragu otkrivanja počinilaca.

Ona je rekla da smatra „da svi oni koji su se našli na optužnici treba da budu saslušani“, a medju njima i Zvonko Veselinović i Milan Radoičić.

„Svako ime koje se spominje u optužnici treba bude saslušano. Ovo je ozbiljan i komplikovan slučaj, važan za svakog čoveka na Kosovu i Srbiji“, kazala je Popović.

Na pitanje zašto je napustila salu Skupštine Srbije u vreme dok je podnošen izveštaj o Kosovu i Metohiji, Popović je rekla da je to bilo zbog prisustva Radoičića, kao i da bi ona to uradila u bilo kojoj situaciji ali da „nije imala priliku da se s njim nadje u istoj prostoriji“ ranije, već je to bio prvi put.

„Postoje razlozi zašto sam napustila“, kazala je Popović koja je i poslanica Srpske napredne stranke, ne precizirajući ih.

„Poštujem predsednika Aleksandra Vučića, poštujem stranku kojoj pripadam, žao mi je što je to bilo za vreme njegovog govora. To je moj lični stav i odnos, to sam uradila iz svojih ličnih pobuda i razloga“, kazala je Popović. Dodala je da je posle tog svog čina pozvala predsednika Srbije da mu objasni zašto je to uradila.

(Beta)

