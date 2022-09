Miletić: Na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost doneti odluku o obezbedjivanju Evroprajda

Koordinator Evroprajda Goran Miletić pozvao je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića da na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost, najavljenoj za subotu, donese odluku da policija obezbedjuje tu manifestaciju.

„Mi pozivamo predsednika i ceo Savet da donese odluku na tom telu, prema kome će svi učesnici Evroprajda biti zaštićeni i da policija pruži adekvatnu asistenciju“, kazao je Miletić novinarima ispred Skupštine grada Beograda.

On je naglasio da Savet za nacionalnu bezbednost ni u jednoj državi ne bi trebalo da odlučuje o Prajdu, ali da ovo neće biti prvi put da to telo u Srbiji razmatra o toj manifestaciji.

„Mi smo u ovoj zemlji nekako navikli na to, da je to nekako bezbednosno pitanje. Mi tu ne možemo ništa, ali ako je to potrebno – mi podržavamo državu u tome da održi Savet za nacionalnu bezbednost i pozivamo da na dnevni red doda ovu temu i razmatra Evroprajd“, rekao je Miletić.

Naglasio je da će celokupan program Evroprajda biti održan po planu, kao i da će insistirati na šetnji, zakazanoj za 17. septembar, čak iako ona bude zabranjena.

„Program je najavljen odavno i mi ćemo sa njim krenuti u ponedeljak u 10 sati“, dodao je on i naglasio da će biti održano svih 130 najavljenih dogadjaja.

On je istakao da smatra da zabrane neće biti, uz ocenu da zabrana nije u interesu ni njih kao organizatora, ali ni u interesu Srbije.

Miletić je naglasio da su oni spremni i na eventualni kompromis sa državom i gradom, što bi podrazumevalo moguću izmenu rute šetnje, ali ne van centra grada, kao i izmenu lokacije održavanja koncerata koji su za sada najavljeni u Prajd parku u Donjem Kalemegdanu.

Objasnio je da su se simbolično okupili ispred Skupštine grada, jer im gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić nije dozvolio da se u svečanoj sali održi svečano otvaranje Evro nedelje ponosa, što je po njegovim rečima bila praksa svih prethodnih godina.

Kao najvažniji dogadjaj, Miletić je istakao četvorodnevnu medjunarodnu konferenciju o ljudskim pravima, koja će biti održana u „Prajd hausu“, što će ove godine biti Dom omladine Beograda i izrazio nadu da će premijerka Ana Brnabić otvoriti tu konferenciju.

Predsednik i Vlada Srbije doneli su ranije odluku o zabrani održavanja manifestacije Evroprajd, uz obrazloženje da „trenutno ne postoje uslovi da ta manifestacija bude održana“.

(Beta)

