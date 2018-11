Milojević: Liverpul arhiviran, samo je Dinamo u mislima

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je pobeda nad Liverpulom u Ligi šampiona već zaboravljena i da, bez obzira na probleme oko sastavljanja tima zbog povreda, očekuje dobru igru i pobedu nad vranjanskim Dinamom na startu drugog kruga Superlige Srbije.

„Neću reći ništa novo ako kažem da je Dinamo poletna ekipa bez obzira na plasman na tabeli. Imao bi više bodova da igra u Vranju, tamo smo imali susret Kupa Srbije i videlo se koliko ljudi vole taj klub. Za nas je jako bitno da pred reprezentativnu pauzu odigramo dobru utakmicu. Voleo bih da publika dođe u što većem broju i da nas podrži u Surdulici. Mislim da ćemo imati sve uslove za spektakl i dobar meč“, poručuje Milojević.

Trener Zvezde ima dosta muka oko izbora igrača zbog velikog broja povreda, pa iz tog razloga neće igrati sigurno Filip Stojković, Goran Čaušić i Dušan Jovančić.

„Imamo dosta kadrovskih problema, iz minuta u minuta dobijam pojedine informacije sa problemima. Za pojedine povrede još čekam potvrdu, da vidimo koji je stepen ozbiljnosti, jer postoje određene dileme da li bi ti igrači mogli da iznesu utakmicu“.

Milojević osvrnuo na istorijsku pobedu u Ligi šampiona i zašto je bitno da se trijumf protiv Liverpula zaboravi u ovim trenucima.

„Nemamo mnogo vremena da razmišljamo, to je fudbal. Odigrali smo utakmicu Lige šampiona, a sada moramo da gledamo Superligu. Želim da vidim reakciju mojih igrača, jer se tako postaje bolji i kvalitetniji, to vam daje zalog za budućnost. Ne volim da dobar rezultat odmah posle padne u vodu, morate da se potvrđujete. Utakmica sa Liverpulom je bila ne tako davno, ali je već arhivirana i sada mislimo samo na Dinamo. Zna se da nam je prvenstvo prioritet svih prioriteta“, zaključio je on.

Utakmica 16. kola Superlige Dinamo – Crvena zvezda igra se sutra od 15 sati u Surdulici.

(Tanjug)