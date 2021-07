Milojević o kapacitetu odvoda u Beogradu: Nema razloga za brigu

BEOGRAD – Izvršni direktor za razvoj, projektovanje i investicije „Beogradskog vodovoda i kanalizacije“ Vladimir Milojević izjavio je, komentarišući koliko količinu vode mogu da prime beogradski odvodi, da nema razloga za brigu i da atmosferska kanalizacija ne može biti uzrok poplava.

„Sve češća pojava kiše jakog intenziteta je posledica klimatskih promena i to pravi problem i nama ovde, i u regionu, a i šire. Atmosferska kanalizacija ne može da bude razlog poplava u Beogradu. To su bujični tokovi, to je regulacija vodotokova“, rekao je Milojević za RTS.

(Tanjug)

