Miloš Vučević: Naselje Sajlovo dobija novi vrtić do juna

NOVI SAD – Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je danas radove na izgradnji vrtića Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ u prigradskom naselju Sajlovo i izrazio zadovoljstvo dinamikom i kvalitetom radova.

On je pohvalio izvođače i rekao da konačno to naselje dobija sve objekte javne namene koji su neophodni, od mesne zajednice i crkve, do obdaništa.

(Tanjug)

