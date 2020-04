Ministar: Škole u Srbiji mogle bi da počnu sa nastavom u junu

Ministar prosvete Mladen Šarčević kazao je danas da je moguće da se đaci u Srbiji vrate u školske klupe u junu.

„To bi mogao da bude početak juna, imamo sve spremno da to bude završeno do kraja juna“, rekao je on za TV Prva.

Šarčević je napomenuo da je zabrinut za više od 100.000 nastavnika koji će biti rizična grupa kada počne nastava.

„Nisam voljan da se to desi brzo, školska godina traje do 31. avgusta. Svi zaslužuju neku vrstu predaha, mislim da imamo dovoljno vremena, imamo ceo maj. Mi u maju radimo nastavu na daljinu“, rekao je ministar prosvete.

Govoreći o novinama u nastavi na daljinu, ministar je kazao da je od 25. marta Ministarstvo prosvete dobilo predlog UNICEFa za donaciju i tražili su softver za nastavu na daljinu.

„Sada novi softver omogućuje da nastavnik sedi u svom domu i da kamera pokriva sve što bi se videlo u učionici. Ljude ne izlažemo riziku, a umesto sedam kabineta snimanja, imamo 70“, kazao je Šarčević.

(Tanjug)