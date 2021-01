Ministarstvo detaljno objasnilo kako će izgledati nastava

Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 18. januara, a nastava za učenike osnovnih i srednjih škola, odvijaće se po modelu koji je primenjivan od 1. septembra 2020. godine.

To je odluka Kriznog štaba koju je potvrdila Vlada Srbije, a Ministarstvo prosvete danas je poslalo obaveštenje školama.

Školama je prosleđeno i stručno uputstvo za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama, koja je Krizni štab usvojio 11. avgusta 2020. godine.

To znači da će niži razredi osnovnih škola (od prvog do četvrtog) pratiće nastavu uživo, a stariji osnovci (od petog do osmog) i srednjoškolci pratiće nastavu uglavnom po kombinovanom modelu.

Za osnovce od petog do osmog razreda nastava po kombinovanom modelu podrazumeva jedan dan u školi, a jedan onlajn – odeljenje se deli u dve grupe, jedna grupa ide ponedeljak, sreda i petak, a druga utorak i četvrtak, a naredne nedelje se rotiraju.

Srednjoškolci će nedelju dana uživo na nastavu, a nedelju dana onlajn.

Škole sa manjim brojem učenika organizovale su nastavu u školi i za više razrede.

Časovi su skraćeni, kao na početku školske godine i traju pola sata.

Školama je u uoči početka školske godine prosleđeno uputstvo o organizovanju rada, ali i uputstvo o preventivnim merama koje moraju da se poštuju.

Mere se odnose na obavezno nošenje maski za učenike i zaposlene, tokom boravka u školi. Đaci su u obavezi da nose masku prilikom ulaska u školu, a kada sednu u svoje klupe mogu da ih odlože. Maske su obavezne i prilikom odgovaranja, odlaska u toalet ili na odmor.

Zaposleni u školi u obavezi su da maske nose stalno. Obavezne su dezobarijere na ulazu u zgradu škole, a roditelji su u obavezi da deci mere temperaturu pre polaska u školu.

Škola je u obavezi da obezbedi prostoriju za izolaciju, ukoliko se simptomi virusa korona pojave tokom nastave kod učenika ili zaposlenih u školi.

Što se tiče nastave u školi, odeljenja se dele u dve grupe. Grupa ne sme da ima više od 15 učenika, kako bi se obezbedila četiri kvadratna metra po detetu. Svaki učenik sedi sam u klupi.

Roditelji su na početku školske godine imali mogućnost da se opredele, te ukoliko postoje opravdani razlozi (u porodici član koji je rizična grupa) mogli su da se opredele da učenik nastavu prati isključivo onlajn.

Svi đaci, i oni koji nastave prate onlajn, za ocenjivanje moraju da dolaze u školu.

(Tanjug)

