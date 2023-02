MIrković: Civilna zaštita veoma važna za bezbednost građana

BEOGRAD – U nastavku sednice beogradske skupštine koja je ušla u 15. sat rada odbornici su raspravljali o preostale četiri tačke od ukupno 37 koliko ih je bilo na dnevnom redu zasedanja, a šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Mirković ocenio je da je civilna zaštita veoma važna za bezbednost građana.

Podršku ovim odlukama najavila je i odbornička grupa „Moramo“, ističući značaj civilne zaštite.

Obrazlažuči Predlog odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoroji Beograda i Predlog odluke o obrazovanju civilne zaštite opšte namene i specijalnih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji Beograda, gradski sekretar za poslove odbrane Darko Glavaš je kazao da ove odluke crpe snagu iz Zakona o smanjenju rizika i uzbunjivanja u vanrednim situacijama, iz Zakona o odbrani i Statuta grada Beograda.

On je istakao da je ovo oblast važna u vremenima u kojima živimo i da ona definiše kompetno postupanje od same skupštine, preko gradonačelnika, gradskog veća, uprave grada Beograda do subjekata zaštite i spasavanja grada Beograda.

„Ovim odlukama je dodatno definisan deo koji je menjan od strane zakonodavne vlasti tokom trajanja vanredne situacije vezan za popunjavanje jedinica civilne zaštite“, objasnio je Glavaš.

Šef odborničke grupe SNS Mirković naglasio je da se pokazalo da je civilna zaštita neophodna što su pokazale i poplave.

Pozvao je odbornike da podrže donošenje ovih odluka za dobrobit građana Beogarda.

Šef odborničke grupe „Moramo“ Dobrica Veselinović kazao je da je važno donošenje odluka o civinoj zaštiti, ali je naglasio da se čini da nedostaju finansijska sredstva za implemntaciju toga, ali je izrazio bojazan da se te odluke neće primenjivati u praksi.

On je najavio da će ta odbornička grupa podržati ove dve odluke koje se tiču civilne zaštite.

Pored ove dve odluke pred odbonicima su još Predlog odluke o promeni osnivačkog akta javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge“, kao i Izveštaj o radu službi za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki za 2022. godinu.

(Tanjug)

