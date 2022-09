Mirkovic: Opozicija izaziva incidente, što je odraz nemoći

BEOGRAD – Šef odborničke grupe SNS u Skupštini Beograda Aleksandar Mirković ocenio je da opozicija koristi skupštinsku govornicu kao poligon za obračunavanje sa političkim neistomišljenicima.

“Današnji incident koji se desio u toku zasedanja Skupštine grada Beograda gde je jedan odbornik Odborničke grupe Moramo pokušao da izazove fizički obračun sa mnom je samo jedan od pokazatelja nemoći pripadnika opozicije”, kazao je Mirković.

On je rekao da opozicija,umesto da sednicu koristi za diskusiju I razmenu mišljenja u kom pravcu grad treba da se kreće, Skupštinu “vidi kao poligon čak i za fizičko obračunavanje sa političkim neistomišljenicima”.

“Jedino što sam rekao sa govornice jeste istina da je čovek promenio više stranka i da sam sa sobom nije siguran koju politiku zastupa. Žao mi je što će i to vest biti sa ove sednice iako je po mom skromnom mišljenju najbitnije da sa ove sednice izađe optimističan duh, koji daje usvojen rebalans budzeta,koji se tiče, pre svega, građana Beograda I njihovog boljeg života”, rekao je Mirković.

Dodao je da se to vidi po odvojenim sredstvima od skoro dve milijarde dinara za vraćanje dugova i za potrebe gradskih opština, kao i 300 miliona dinara za rasvetu.

“Izdvojena su sredstva za asfaltiranje ulica, kao i sredstva od po 6000 dinara koja će biti isplaćena u decembru i januaru. To su vaučeri zanamlađe, za decu do 18 godina, tako da će svako dete će moći da iskoristi vaučer za kupovinu sportske i školske opreme”, kazao je Mirković.

Dodao je da je to samo mali znak pažnje prema najmlađima, a koji pokazuje da se misli na budućnost.

“Ono što želim da istaknem da će taj vaučer dobiti i svi zaposleni u školama, vrtićima i svi oni koji rade sa našom decom. Politika SNS je ulaganje u našu decu, a to je ulaganje u našu budućnost”, istakao je Mirković.

Ocenio je da je će današnja sednica po mnogo čemu biti istorijska i da je najbolji pokazatelj odgovorne politike koju sprovodi ova gradska vlast.

Ranije danas u toku rasprave o rebalansu budžeta došlo je do verbalnog okršaja između Mirkovića I odbornika iz Odborničke grupe Moramo Milana Ljutovca.

Sve je počelo time što je Ljutovac kritikovao rebalans budžeta, a odgovarajući na njegove kritike Mirković ga je podsetio da je bio pripadnik izrazito desničarske stranke i da se fotografisao u majci sa natpisom “Dogodine u Prizrenu”, a da se sada zalaže za levičarske ideje.

(Tanjug)

