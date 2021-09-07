Mitropolit Joanikije ekskluzivno za Tanjug: Nije bilo pomeranja ustoličenja
MITROPOLIT JOANIKIJE EKSKLUZIVNO ZA TANJUG: NIJE BILO POMERANJA, NITI BILO KAKVOG OTKAZIVANJA USTOLIČENJA U NOĆI IZMEĐU 4. I 5. SEPTEMBRA. NIJEDNOG MOMENTA NISMO POMISLILI DA SE TO OKAŽE
IZA SVIH OPSTRUKCIJA I NEREDA STAJAO JE PREDSEDNIK CRNE GORE MILO ĐUKANOVIĆ. PODIŽUĆI TENZIJE, TUDIO SE DA SKUPU DA POLITIČKI KARAKTER. MI SMO SE TRUDILI DA SKUP ZADRŽI VERSKI KARAKTER
(Tanjug)
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