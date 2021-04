Mladi bogoslov iz Prokuplja svira gusle i izradjuje nameštaj (VIDEO)

Miloš Gašević (17) iz Prokuplja, učenik trećeg razreda Prizrenske bogoslovije u Nišu, slobodno vreme koristi na način koji nije baš uobičajen medju vršnjacima – on svira gusle i izradjuje nameštaj od drveta.

Mladi bogoslov kaže da je „ljubav i poštovanje“ prema guslama nasledio od pradede i dede koji su bili guslari i „od malih nogu“ ga učili da svira.

„Mogu reći da sam počeo ozbiljnije da se bavim guslama od prvog razreda osnovne škole i od tada nisam prestajao da upoznajem nove stilove guslanja, nove stihove i pesme da pamtim“, rekao je Miloš.

Guslanje se, kao i mnoge druge stvari uče se ceo život, neprestano, kaze Gašević.

„Trudim se da svakodnevno izdvojim makar pet, deset minuta za gusle, makar da poslušam ukoliko nisam u stanju ili nemam prilike da guslam, onda poslušam ili pročitam koju guslarsku pesmu. Uglavnom su to deseterci, bilo narodni, bilo autorski.“

Kao član guslarskog udruženja „Ratko Pavlović Ćićko“ iz Niša Gašević je učestovavao na brojnim festivalima i saborima mladih guslara u Srbiji i zemljama u okruženju.

“Meni je dovoljan uspeh to što sam jedan misionar sa guslama, jer kao i u hrišćanstvu, svaki naš primer, svaki naš podvig i svako naše delo je svojstvena misija medju ljudima“, kaže Miloš.

Poput ljubavi prema guslama i ljubav prema stolarskom zanatu Miloš je nasledio od predaka, tačnije od pradede u čijoj zanatskoj radionici izradjuje od drveta nameštaj koji se koristi u svakom domaćinstvu – stolice, klupe, stolove, plakare. Za izradu koristi isključivo ručni alat.

“Jako mi je žao što taj način izrade drvenarije, stolarije u Srbiji, kao u nekim drugim Evropskim zemljama, nije dovoljno zastupljen. Nadam se da će nekako doći do naroda, doći do vlasti i dovesti do bolje podrške za te zanatlije.“

Miloš se nada da će zanatske radionice ponovo imati svoja udruženja, kao što su to nekada bili esnafi.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG).

(Beta)

