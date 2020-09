Mladi niški pijanista pred sudom zbog sviranja klavira u svom stanu

Student treće godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i Konzervatorijuma u Gracu, jedan od najboljih mladih srpskih pijanista Vladimir Aćimović (18) našao se ovih dana pred Prekršajnim sudom u Nišu zbog optužbe da je vežbanjem na klaviru remetio javni red i mir.

Aćimović je rekao agenciji Beta da je postupak pokrenula policija po prijavi komšije kome smeta što on u svom stanu na bulevaru Nikole Tesle u Nišu svira klavir.

„Problem postoji od moje 14 godine. Od tada do danas me je komšija više desetina puta prijavljivao policiji i komunalnoj policiji. Sada je to sve kulminiralo pokretanjem postupka za kršenje Zakona o javnom redu i miru pred Prekršajnim sudom u Nišu“, kazao je Aćimović.

Prema njegovim rečima, komšija ga je prijavljivao policiji i komunalnoj policiji svih proteklih godina iako se strogo pridržavao kućnog reda i nikada nije svirao na klaviru u vreme koje je predvidjeno za odmor stanara.

„Poslednje dve godine ne vežbam uopšte popodne, samo prepodne dok su ljudi na poslu. Kupili smo novi instrument koji može da se svira samo na slušalicama, ne proizvodi nikakav zvuk, ali to komšiji nije bilo dovoljno pa je nastavio da me prijavljuje“, istakao je Aćimović.

Dodao je, da osim jednog stanara, ostali stanari nemaju ništa protiv što vežba u svom stanu i ima njihovu pisanu saglasnost.

„Meni to nije zabava, već posao. Ukoliko bi mi zabranili da vežbam oduzeli bi mi pravo na rad, učenje i egzistenciju. Problem je što u školama i na fakultetima nemamo prostora za vežbanje. Jedina mogućnost za vežbanje je u okviru sopstvenog doma“, rekao je Aćimović.

Prema njegovim rečima, sudjenje je u toku, održano je jedno ročište na kojem je on saslušan, a na sledećem ročištu biće saslušani svedoci.

„Na sudu sam se osećao krajnje poraženo. To je možda bio najstrašniji trenutak koji sam doživeo do sada“, rekao je Aćimović.

Nije mu jasno, kazao je, kako je uopšte jasno kako je moguće da neko ko se svojim poslom bavi na krajnje ozbiljan način i pri tom ne ugrožava nikog, procesuira istim zakonom kao neko ko je počinio neko vandalsko delo.

„Cela ova priča meni šalje poruku da bi bilo najbolje da se sa fakulteta ispišem i da se bavim nekim drugim poslom ili da idem negde drugde i bavim se ovim poslom negde gde će me bolje dočekati“, izjavio je Aćimović.

O problemu sa kojim se suočio, Aćimović je pismom obavestio predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvete.

Uz pismo je dostavio i svoju biografiju u kojoj je izmedju ostalog naveo da je i dobitnik nagrade fondacije „Art Link“ za najperspektivnijeg umetnika u Srbiji za 2019. godinu i stipendista Fonda za mlade talente Ministarstva prosvete.

U biografiji je takodje naveo da je osvajač brojnih nagrada i priznanja na domaćim i medjunarodnim takmičenjima i da je Srbiju predstavljao na medjunarodnom festivalu u Kremlju na kojem je kao predstavnik Ministarstva kulture nastupio sa Predsedničkim orkestrom Rusije.

Nakon saslušanja svedoka pred Prekršajnim sudom u Nišu i merenja buke koju proizvodi sviranjem klasične muzike u svom stanu, Aćimović može biti oslobodjen, može umu se izreći opomena ili novčana kazna od 5.000 do 30.000 dinara.

Ukoliko bude kažnjen biće to zbog toga što je 16. februara izmedju 10 i 14 časova svirao klavir u svom stanu.

(Beta)

