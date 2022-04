Mladi smatraju da su lažne vesti problematične za društvo

Većina mladih u Srbiji informiše se putem mobilnih telefona, od društvenih mreža najviše koriste Instragram, četiri petine njih smatra da ume da prepozna lažne vesti, a dve trećine da su te vesti problematične za društvo, pokazalo je istraživanje „Mladi i pravo na informisanost“.

Prema rezultatima istraživanja koje je sproveo Beogradski centar za ljudska prava, mlade zanimaju političke teme, žele da vide debate, više izveštaja o dogadjajima za mlade, ali i da saznaju o ekologiji, zdravlju, ekonomiji i drugim različitim oblastima.

Istraživači projekta saglasni su da je medijska pismenost jako važna u obrazovanju mladih i da su oni sve svesniji da prema svakoj vesti treba da iskažu odredjenu dozu sumnje i probaju da je provere.

Novinarka Istinomera Milijana Rogač rekla je da se rezultati istraživanja u mnogome poklapaju sa onim sa čime se suočavaju i novinari koji se bave proveravanjem činjenica.

„Suočavamo se sa ‘postistinom’, a to je kada na javno mnjenje više utiču emocije i politički stavovi nego činjenice i lako je manipulisati. Ilustrativan primer je Donald Tramp koji je za četiri godine izgovorio 30 hiljada neistina, odnosno manipulativnih izjava, to su zabeležili fektčekeri Vašington posta, a to je samo jedna osoba“, dodala je Rogač.

Ona je kao dobar primer navela pandemiju korona virusa, kada su se ljudi suočavali sa lažnim vestima koje nisu dolazile samo sa mreža, nego i od članova Kriznog štaba.

Istraživačica Jovana Radovanović rekla je da su mladi, kao i svi ostali preplavljeni informacijama i teško odvajaju bitno od nebitnog.

„Biti informisan“ za mlade znači biti „u toku“, informisati se iz pouzdanih izvora, pratiti dešavanja, ali i preispitivati izvore.

Mladi su svesni da u digitalnom svetu svako može kreirati, objaviti i proširiti lažnu vest, pa imaju osećaj da su prepušteni sami sebi.

Na predstavljanju rezultata istraživanja, ukazano je i na značaj uvodjenja medijske pismenosti u formalno obrazovanje.

