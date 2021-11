Moguća magla na putevima, radovi na vise deonica

BEOGRAD – Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka, saopštili su Putevi Srbije.

Na obilaznici oko Beograda, petlja Bubanj Potok – petlja Orlovača, od auto-pijace do raskrsnice Hiljadu Ruža – od 22. do 26. novembra u periodu od 10 do 16 časova, radovi na sanaciji kolovoza. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

(Tanjug)

