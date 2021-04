Mojsilović: Obavezni vojni rok je dugoročno rešenje za neutralnost Srbije

Načelnik Generalštaba (GŠ) Vojske Srbije (VS) general Milan Mojsilović izjavio je da on „lično smatra, a to je i stav GŠ VS, da je u uslovima vojne neutralnosti obaveza služenja vojnog roka sa oružjem dugoročno rešenje koje će zadovoljiti potrebe mirnodopske i ratne vojske“.

„Naravno, odluka o vraćanju obaveznog vojnog roka nije isključivo vojno pitanje i za njeno donošenje je potreban širi društveni konsenzus“, rekao je Mojsilić u intervjuu za list Politika.

Prema njegovim rečima, „primenom principa dobrovoljnosti deo ukupnog regrutnog potencijala nije osposobljen za odbranu zemlje, pa se podmladjivanje i adekvatna popuna rezervnog sastava nameću kao imperativ u podizanju odbrambenih sposobnosti VS“.

„U skladu sa dosadašnjim opredeljenjima i konceptom popune jedinica VS, bez obzira na to da li će se doneti odluka o nastavku obaveznog služenja vojnog roka ili ne, profesionalni vojnici će i dalje biti ključni oslonac komandi i jedinica u izvršvanju misija i zadataka VS“, naveo je Mojsilović.

Kako je objasnio, „ukoliko se donese odluka o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka, model popune VS biće kombinovan“.

Govoreći o vojnoj saradnji sa drugim zemljama, on je rekao da će bilateralna vežba Oružanih snaga SAD i VS biti izvedena na poligonu „Medja“ i u vazdušnom prostoru Srbije, u septembru ove godine.

„Reč je o vežbi padobranskih jedinica tokom koje će se uvažbavati snabdevanje iz vazduha uz korišćenje vazduhoplova VS i Oružanih snaga SAD za desantiranje tereta“, naveo je Mojsilović.

On je rekao i da je u planu da pripadnici VS ove godine uzmu učešće i u trilateralnoj vežbi „Slovensko bratstvo“ i bilateralnoj vežbi „Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije – BARS“.

„‘Slovensko bratstvo’ se ove godine održava u junu na teritoriji Ruske Federacije, uz učešće VS i oružanih snaga Rusije i Belorusije, dok će BARS, koji se od 2015. izvodi neizmenično u Rusiji i Srbiji, biti održan u septembru u našoj zemlji“, rekao je Mojsilović.

(Beta)

