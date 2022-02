Mrdjen: Navršilo se 100 godina od prvog broja 'Borbe'

Povodom 100 godina od osnivanja lista „Borba“, 19. februara u Beogradu biće održan skup novinara, urednika i ostalih koji su bili zaposleni i saradjivali u tim dnevnim novinama.

Prvi broj „Borbe“ se pojavio 19. februara 1922. godine u Zagrebu.

Pokrenuli su je komunisti, zabranjivala kraljevska vlast, a u Užicu 1941. obnovili je partizani.

U socijalističkoj Jugoslaviji bila je partijsko glasilo pa državno, da bi krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina postala snažno uporište tadašnje opozicije u Srbiji.

Posle 9. marta 1991, „Borba“ je dostigla tiraž od 150.000 primeraka.

„Pod sloganom ‘To je bila BORBA, sve ostalo je posao’ u subotu 19. februara u 13 časova, u ‘Dorćol Platzu’ (Dobračina 59) novinari, urednici i zaposleni u redakciji ‘Borbe’ podsetiće se perioda koji omedjuju i na svoj način simbolizuju dva dogadjaja – dolazak Stanislava Staše Marinkovića za glavnog i odgovornog urednika u julu 1986. i upad julovskih jurišnika, predvodjenih Dragutinom Brčinom, poslednjih dana 1994. godine“, rekao je agenciji Beta Ivan Mrdjen, u tom periodu šef Deska, a potom i direktor NIP „Borba“.

Tom prilikom biće otvorena izložba fotografija na kojima su neke od najznačajnijih dogadjaja tog prelomnog razdoblja naše novije istorije ovekovečili „Borbini“ fotoreporteri Miloš Cvetković, Zoran Raš, Zoran Sinko, Aleksandar Stanković, Matija Koković, Predrag Mitić i Branko Pantelić.

„U tom periodu ime ‘Borbe’ je neprestano lebdelo izmedju krajnosti. Svojevremeno je komandant mostarskog aerodroma naredio da ‘Borbinu’ ekipu uhapse, a onda nam je u kancelariji, kad smo ostali sami, priznao da od svih novina samo ‘Borbi’ veruje. To je bio period od etiketa da su njeni urednici i novinari ‘izdajnici’ i ‘strani plaćenici’ do priznanja List istine“, priseća se Cvijetin Milivojević, koji je u to vreme izveštavao za „Borbu“.

Kad su uoči Nove 1995. godine „Borbu“ zauzeli ‘julovci’, ističe Mrdjen, sve što je u tom listu vredelo prešlo je u „Našu Borbu“, kasnije praktično ukinutu zloglasnim zakonom o informisanju, a posle 5. oktobra 2000. nova vlast nije imala ni volje ni snage da je obnovi.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.