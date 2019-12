Mreža Žene protiv nasilja pozvala na skup podrške Mariji Lukić u tri grada u Srbiji

Mreža „Žene protiv nasilja“ pozvala je danas na skupove podrške Mariji Lukić iz Brusa, koji će biti održani u petak, 20. decembra u tri grada u Srbiji.

One su pozvale na okupljanje u Kruševcu ispred zgrade osnovnog suda u 10.45 časova, u Nišu preko puta zgrade osnovnog suda u 11.00 časova, kao i u Užicu na Trgu partizana u 11.00 časova.

„Organizovanjem podrške poručujemo Mariji Lukić i drugim ženama Brusa, čije je prijave protiv Jeličića Tužilaštvo odbacilo, kao i svim drugim ženama u Srbiji sa iskustvom seksualnog nasilja, uključujući i one koje se plaše da progovore ili su ucenjene te njihovi slučajevi nisu dospeli u javnost, da nisu same, da im verujemo i da nam je stalo do njihove bezbednosti“, navodi se u saopštenju Mreže „Žene protiv nasilja“.

One su poručile javnosti da ne pristaju na nasilje i zatvaranje očiju pred nedelima moćnika.

„Zahtevamo od pravosudja da postupa u interesu gradjana i gradjanki i pravde“, navodi se.

