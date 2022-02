Muke sa prevozom stanovnika na jugu Srbije: U školu nekako, iz škole nikako

Stanovnici dvadesetak sela sa područja opštine Gadžin Han ostali su bez ikakve autobuske veze sa Nišom u večernjim časovima pošto je jedini prevoznik na tom području „Niš-ekspres“, ukunio ovog meseca jedini večernji polazak u 18.35 časova.

Meštani su za agenciju Beta kazali da su se suočili sa velikim problemom jer njihova deca koja pohadjaju srednju škole u gradu ne mogu da se vrate kući po završetku popodnevne smene, a kući ne mogu ni radnici čije se smene završavaju u toku popodneva, jer je poslednji polazak autobusa iz Niša za taj deo Srbije sada u 17 časova.

Meštani apeluju za pomoć, kako su kazali, prvenstveno zbog dece koja žele da se i dalje školuju.

Dragana Djordjević iz Donjeg Dušnika, majka dva srednjoškolca, istakla je da deci plaćaju skupe mesečne karte za prevoz, a autobusa nema.

„Za dva djaka mesečno plaćamo za prevoz 16.500 dinara, ali istoga dana kada smo im ovog meseca kupili kartice ‘Niš-ekspres’ je ukinuo večernji polazak. Sada mogu da budu u školi samo prva tri časa i moraju da izadju sa poslednja tri ili četiri časa da bi ‘uhvatili’ poslednji autobus“, istakla je Djordjević.

Ona je kazala da su obavestili razredne starešine i da će deci biti opravdani časovi, ali da to nije rešenje problema.

„Mi želimo da idu u školu, ne želimo da gube časove. Neće moći da budu ocenjeni, doći će u situaciju da polažu razred. Stariji sin je četvrta godina srednje škole, treba da sprema veliku maturu, a kako će da je sprema ukoliko odsustvuje sa časova“, rekla je Djordjević.

Prema njenim rečima, polazak u 18.35 nije jedini koji je „Niš-ekespres“ ukinuo u poslednjih nekoliko godina.

„Ukinuli su i polazak iz Niša u 22 časa, u 20.10 i sada je ostao kao poslednji ovaj u 17 časa. Nakon tog vremena smo potpuno odsečeni od grada“, rekla je Djordjević.

Zorica Cvetanović, majka šestoro dece iz Donjeg Dušnika, kazala je da problem sa prevozom imaju svi stanovnici i to kako sa odlaskom do Gadžinoh Hana i Niša, tako i sa povratkom.

„U Dušniku ne radi laboratorija, ne radi svakoga dana ni apoteka i pošta tako da smo primorani da za svaku sitnicu idemo u Gadžin Han, a autobusi idu veoma retko. Odemo ujutru u 6.30 u Gadžin Han, a možemo da se vratimo otuda tek u 12.30“, rekla je Cvetanović.

U Gadžinom Hanu, dodala je, pre nekoliko godina je zatvorena autobuska stanica, tako da putnici nemaju gde da sečakaju dolazak autobusa, već su primorani da napolju čekaju i da se smrzavaju.

Miroljub Cvetković, vlasnik i direktor staračkog doma „Eko Trem“ u Donjem Dušniku, rekao je da su ukidanjem autobuskih linija zaposleni u tom domu dovedeni u situaciju da ne mogu da odu na posao niti da se vrate kući u Niš.

„Mesečna karta za prevoz radnika od Dušnika do Niša je 11.800 dinara i to moramo da platimo do petog u mesecu. Medjutim, uprkos skupim kartama primorani smo da se snalazimo za prevoz, da vozimo radnike do Gadžinog Hana ili da ih vozimo kolima do Niša, jer nema autobusa“, kazao je Cvetković.

On je istakao da je „Niš-ekspres“ ukinuo polaske autobusa, ali da ne želi da vrati novac za karte za prevoz.

„Razgovarao sam sa vlasnikom i direktorom ‘Niš-eskpresa’, predlagao da umesto velikog autobusa sa 50 mesta vozi minibus, ali dogovora sa njima nema. Oni su jednostavno monopolisti i ponašaju se kako njima odgovara“, istakao je Cvetković.

Prema njegovim rečima, privatni prevoznici iz susedne leskovačke opštine zainteresovani su da voze putnike i na području opštine Gadžin Han, ali „Niš-eskpres“ tako nešto ne dozvoljava.

Predsednik opštine Gadžin Han Milisav Filipović rekao je za agenciju Beta da postoji mogućnost da opština sama reši problem javnog prevoza na svojoj teritoriji, ali da će meštani morati da se strpe još mesec ili mesec i po dana.

„Dobili smo od Ministarstva za brigu o selu novac za kupovinu minibusa i to vozilo treba da stigne za mesec ili mesec i po dana. Uključićemo u prevoz i dva minibusa koja već posedujemo. Drugog rešenja nemamo“, kazao je Filipović.

On je istakao da je opština više puta do sada pokušala da sa „Niš-eskpresom“ postigne dogovor oko prevoza i uvodjenja većeg broja autobuskih polazaka, ali da su svi ti pokušaji propali.

„Oni traže da im za održavanje većeg broja linija plaćamo subvencije koje na godišnjem nivou iznose 35 miliona dinara, a mi taj novac nemamo. To je skoro 10 odsto ukupnog opštinskog budžeta“, naglasio je Filipović.

Prema njegovim rečima, kada tri opštinska minibusa krenu da prevoze putnike, učenici će imati besplatan prevoz, a biće i posebnih kategorija putnika koji će plaćati minimalnu cenu karte.

Iz „Niš-eskpresa“ za sada nisu odgovorili na pitanje novinara da li će i kako rešiti problem sa prevozom stanovnika dvadesetak sela na području opštine Gadžin Han.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.