MUP: Ne postoje konkretna saznanja o ugrožavanju bezbednosti ćerki Zdravka Krivokapića

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas da „ne postoje konkretna saznanja“ o mogućem ugrožavanju bezbednosti ćerki predsednika Vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića, i da se one do sada policiji nisu požalile da se osećaju ugroženo u Srbiji.

„Srpska policija, s obzirom na to da je reč o štićenim ličnostima u Crnoj Gori, preduzima mere njihovog obezbedjenja dok borave u Beogradu i sa ćerkama Krivokapića ima redovan telefonski kontakt. One se do sada policiji nisu požalile da se osećaju ugroženo u Srbiji“, navodi se u saopštenju.

Kako su dodali, nakon što je ambasada Crne Gore u Beogradu zatražila preduzimanje mera na njihovoj bezbednosti, policija je razgovarala sa ćerkama crnogorskog premijera i policijskim službenikom MUP Crne Gore i „niko od njih nije izneo konkretna saznanja o mogućem ugrožavanju njihove bezbednosti“.

„Ističemo da je MUP, takodje, od nadležnih bezbednosnih službi zatražilo mišljenje i da je nakon provera konstatovano da ne postoje konkretna saznanja koja bi ukazala na mogućnost ugrožavanja njihove bezbednosti. Smatramo da je neozbiljno i tendenciozno da ukoliko se osećaju nebezbedno, ćerke crnogorskog premijera to prvo saopšte medijima, a da pritom ne obaveste policiju“, rečeno je u saopštenju.

Ćerke premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića, Jelena i Milena Krivokapić napustile su juče Beograd, kako su izjavile, jer se zbog „hajke koja je pokrenuta u beogradskim tabloidima“ ne osećaju bezbedno, te da je njihova porodica izložena „nezapamćenom medijskom linču“.

One su saopštile, kako je preneo portal Nova.rs, da su veoma razočarane zbog toga što ih neko proteruje iz države i grada koji doživljavaju kao svoj, te da će, u konsultaciji s porodicom i bezbedonosnim službama Crne Gore, proceniti koliko je njihov dalji boravak u Beogradu siguran.

Reagujući na napise u beogradskim tabloidima koji su njihovog oca opisali kao „izdajnika“ i „čoveka koji pljuje Srbiju“, a njih kao decu premijera Crne Gore koja, uprkos tome, imaju poslove u Beogradu, Jelena i Milena Krivokapić navele su da su odmah nakon završenih studija pokrenule posao u Srbiji i zasnovale porodice, ali da se „zbog hajke koja je pokrenuta protiv njih“ ne osećaju bezbedno u Beogradu.

(Beta)

