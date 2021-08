Muzika u baštama kafića do 22, vikendom do 23 sata

BEOGRAD – Odluka o zabrani emitovanja muzike u baštama ugostiteljskih objekata posle 22 sata radnim danom i posle 23 sata petkom i subotom, stupa na snagu 5. septembra i odnosi se na čitavu teritoriju grada Beograda, izuzev u tri zone – Skadarlija, Ada Ciganlija i priobalje duž reka Save i Dunava, izjavio je danas Tanjugu zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Odluka podrazumeva da će ugostiteljski objekti raditi kao do sada, ako su u stambenim zgradama do ponoći radnim danom, a vikendom do jedan sat ujutru, odnosno i duže ako su van stambenih zgrada.

„Međutim, ugostitelji neće moći da emituju muziku u baštama posle 22 sata radnim danom i 23 sata vikendom, a muzika neće smeti da se čuje u bašti ni iz samog ugostiteljskog objekta“, rekao je Vesić.

Ovakvim odlukama, kaze Vesić, zaštitiće se privatnost ljudi, dok će se ugostiteljima omogućiti da rade.

Vesić je istakao da poslednjih nekoliko meseci najveći broj žalbi građana bio je na emitovanje muzike do kasno uveče u lokalima koji su u stambenim zgradama, kao i u njihovoj neposrednoj blizini, a zbog koga građani ne mogu da spavaju.

„Što se tiče splavova i objekata duž reke koji su za sada izuzeti iz ove odluke, Skadarlije i Ade Ciganlije u kojima je dozvoljeno emitovanje akustične muzike, na njih će se odnositi Odredbe novog zakona o buci koji je u proceduri, gde će grad dobiti široka ovlašćenja kada je buka u pitanju“, kazao je on.

Dodaje da su na teritoriji Beograda određene akustične zone, te da će komunalni milicioneri dobiti merače buke i kada Zakon stupi na snagu imaće pravo da zatvore objekat, oduzmu sredstvo sa koga se emituje muzika ili samo upozore vlasnike na glasno emitovanje.

Vesić je rekao da će se na ovaj način uvesti red u prestonici, poručujući vlasnicima ugostiteljskih objekata da ulože sredstva u zaštitu od buke.

„Sekreterijat za zaštitu životne sredine u saradnji sa fakultetima beogradskog Univerziteta napravio je modele zaštite od buke, tako da se vrlo jasno zna na kako da se zaštite ljudi koji žive u predelu gde se muzika emituje“, rekao je Vesić.

Kao što je rešen problem bahatog parkiranja uvođenjem „Oka sokolovog“ , izjavio je Vesić, tako će se u Beogradu rešiti problem koji imaju građani sa nesavesnim ugostiteljima.

Ovim povodom Vesić je naglasio da se svega 4-5 odsto ugostitelja nesavesno ponaša, dok ostalih 95 odsto savesno radi svoj posao, te ova odluka neće u njihovom poslovanju izazvati promene.

„Ova mera nema nikakve veze sa epidemijom, ona će se sprovoditi i nakon pandemije, kako bi se trajno rešio problem buke u gradu“, rekao je Tanjugu zamenik gradonačelnika.

(Tanjug)

