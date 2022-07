N1: Vrhovni sud presudio da tetkice na minimalcu nemaju pravo na topli obrok i regres

Tetkice i zaposleni na mestu pomoćnog osoblja u školama u Srbiji, koji primaju minimalac, nemaju pravo na dodatni iznos na ime toplog obroka i regresa za godišnji odmor pošto im je sadržan u koeficijentu, preneo je N1.

To proizilazi iz presude po reviziji koju je objavio Vrhovni kasacioni sud (VKS). Dve godine ranije je isti sud, po istom osnovu, tvrdio suprotno, da u minimalnoj zaradi nikako ne može da bude sadržana bilo koja druga naknada.

Mario Reljanović iz Instituta za uporedno pravo ocenio je da je to „vrlo naivno uradjena presuda“, gde je očigledna namera bila da se presudi kontra dosadašnjoj praksi nižih sudova.

„Pretpostavljam da je ovde reč o pokušaju da se smanje troškovi države, jer su oni očigledno mnogo narasli pošto ima puno ljudi na minimalcu koji su tužili za neisplaćeni topli obrok i regres“, rekao je Reljanović.

Dušan Kokot iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine ovakvu presudu ocenjuje kao „bezobraznu“ i najavljuje obraćanje Ustavnom sudu i sudu u Strazburu.

Strah tetkica, domara, administrativnih radnika i drugih zaposlenih u školama na mestima pomoćnog osoblja je da bi mogli da prodju sa svojim tužbama za naknadu toplog obroka i regresa kao dužnici koji su tužili banke kada je VKS dopunom odluke zauzeo suprotan stav na žalost se pokazao opravdanim.

VKS objavio je presudu iz aprila u kojoj navodi da su nižestepeni sudovi „pogrešno primenili materijalno pravo“ i da koeficijent za obračun plate i tih zaposlenih u sebi sadrži dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora. Iako sve tetkice u školama u Srbiji imaju koeficijente koje „ne dobacuju“ ni do minimalca, pa im država dotira do punog iznosa zakonom garantovanog minimuma.

Taj sud je naveo da se na zaposlene u školama primenjuje Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, kojim se predvidja da koeficijent sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

„To znači da tužilji ne pripada pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora pošto su te naknade sadržane u koeficijentu njene plate, pa je to što je tužilji, u spornom periodu, isplaćivana minimalna zarada bez uticaja na odlučivanje“, ocenio je VKS jednu tužbu.

Reljanović je ocenio da „niko ne može da ima koeficijent za platu nižu od minimalne zarade, jer je to nezakonito“.

„Ti ljudi ne trpe materijalnu štetu jer im država nadomesti razliku do minimalne zarade, ali je sam način obračuna nezakonit“, rekao je Reljanović.

On je istakao da je VKS ispravno utvrdio da je deo osnovne zarade i regres za godišnji odmor i topli obrok, ali da to nikako ne važi u slučaju kada je plata, minimalac.

„Ono što VKS namerno ne vidi, a ne ulazim u motive, to pravilo je u suprotnosti sa Zakonom o radu. Upravo time su se rukovodili niži sudovi, u minimalnu zaradu nikako ne mogu da udju regres i topli obrok. VKS namerno uporedjuje babe i žabe, uporedjuje pravilo da u koeficijent ulazi regres i topli obrok i kažu da to pravilo derogira ceo Zakon o radu. To nije tačno“, rekao je Reljanović.

To pravilo, prema njegovim rečima, važi samo u situacijama kada se isplaćuje više od minimalne zarade.

„Kada se plaća minimalna zarada mora da se primene odredbe iz Zakona o radu jer posebni zakoni ne sadrže odredbe o minimalnoj zaradi. Da u tim posebnim zakonima stoji da se u koeficijente uračunavaju naknade za topli obrok i regres i u slučajevima kada se prima minimalac, mogli bismo reći da je derogiran Zakon o radu“, rekao je Reljanović.

Dodao je da je po Zakonu o radu minimalna zarada, minimalna naknada za rad i standardni učinak za vreme provedeno na radu. „Tu nema reči ni o čemu drugom. Čak se izričito Zakonom o radu kaže da se sve ostalo što čini uvećanu zaradu dodatno isplaćuje, a naravno da regres i topli obrok spadaju u druga, ostala primanja“, naveo je Reljanović.

Tako radnici koji primaju minimalac, kako je rekao, naknadu za topli obrok i regres moraju posebno da prime.

Početkom juna nekoliko stotina tetkica, servirki i tehničkog osoblja „na minimalcu“ protestovalo je u Beogradu iščekujući odluku VKS i pozvalo ga da čuva zakon. Ti radnici su na čuvanje zakona VKS pozvali upravo iz razloga što već postoje njegove odluke koje potvrdjuju da u minimalce nisu uračunate te naknade.

„U prvoj polovini 2020. godine VKS je, takodje u presudi na uloženu reviziju povodom istog ovakvog slučaja, presudio potpuno suprotno, u korist zaposlene u školi, navodeći da bez sumnje u minimalnoj zaradi nije sadržana naknada troškova toplog obroka i regresa. Sada izlaze sa potpuno suprotnim obrazloženje, da su u minimalnoj zaradi sadržani i topli obrok i regres i pozivaju se na iste zakone. Ovakva odluka suda kaže da, zapravo, sutra sve može da bude uračunato u minimalac. Moći će da kažu: i putni troškovi, i rad vikendom – to vam je u koeficijentu“, naveo je Kokot.

Istakao je da je takva odluka suda „bezobrazna“ i da će se obratiti Ustavnom sudu, pošto je to sledeći korak, a posle toga i sudu u Strazburu.

„Ovo je kršenje medjunarodne konvencije čiji je Srbija potpisnik. Ne može sud da preinačuje definiciju minimalne zarade. Ne može da navde da to što je zaposleni primao minimalac ‘nije od značaja’. Sud kaže da je važnije šta piše na koverti, nego šta je u koverti“, rekao je Kokot.

(Beta)

