Na fakultetima Univerziteta u Beogradu danas počinje prijavljivanje kandidata

Na fakultetima Univerzitetu u Beogradu danas počinje prijavljivanje kandidata, koje će trajati do 25. juna.

„Prijemni ispiti će biti održani od 27. juna do 1. jula. Preliminarne rang-liste biće objavljene najkasnije do 4. jula, a konačne do 11. jula. Za brucoše ove godine Vlada Republike Srbije obezbedila je 18.098 mesta“, rekla je Tanjugu Margareta Smiljanić, predsednica SKONUS-a.

(Tanjug)

