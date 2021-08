Na Kelebiji teretnjaci čekaju četiri sata, na Batrovcima tri

BEOGRAD – Na auto-putu Ub – Lajkovac do sutra je od 7 do 15 časova zatvorena za saobraćaj zaustavna traka u smeru Surčin – Preljina i to zbog radova na košenju putnog pojasa, saopštili su Putevi Srbije.

Na auto-putu E-75, na deonici od mosta Gazela do Autokomande, a u smeru ka Nišu 4. septembra najavljeni su radovi od 7 do 8.30 u srednjem pojasu, te će za saobraćaj biti zatvorena preticajna traka, a vozila će koristiti voznu i zaustavnu traku.

(Tanjug)

