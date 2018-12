Na proleće 56 kamera na 14 lokacija na autoputu Beograd-Niš

BEOGRAD – Vozače će na autoputu Beograd-Niš na proleće snimati 56 kamera na 14 lokacija u oba smera, i to na deonicama od svega šest do 32 kilometara, piše „Blic“.

To znači, objašnjava beogradski list, da će saobraćajna policija moći još detaljnije da beleži i kažnjava prekoračenja dozvoljene prosečne brzine od 130 kilometara na čas.

Kako navodi, pored već postojećeg video-nadzora na naplatnim rampama na Koridoru 10, „Putevi Srbije“ će uskoro raspisati konkurs za pilot-projekat nadogradnje postojećeg naplatnog sistema na autoputu Beograd-Niš koji predviđa, između ostalog, postavljanje kamera i na deonicama duž kojih nema odmarališta i benzinskih pumpi.

Rukovodilac ovog projekta Darko Savić iz „Puteva Srbije“ otkrio je za „Blic“ lokacije na kojima će video-nadzor biti postavljen – Niš, Aleksinac, Aleksinački rudnici, Pojate, Paraćin, Jagodina, Batočina, Markovac, Velika Plana, Smederevo, Vodanj, Umčare, Mali Pozarevac i Beograd (Vrčin).

„Imaćemo ukupno 56 kamera na 14 takozvanih portala ili nosača u oba smera. Na svakom portalu imaćemo po dve kamere, koje će snimati saobraćaj u sve tri trake. Recimo, u smeru Beograd-Niš kamere će biti ispred naplatne stanice Beograd u Vrčinu, zatim nakon 10 kilometara ispred naplatne stanice Mali Požarevac, pa posle sedam kilometara ispred Umčara i tako na još 11 lokacija“, objasnio je Savić.

On je dodao da vozači između Umčara i Vodnja nemaju nijedno odmaralište niti benzinsku pumpu, jedino mogu da stanu u zaustavnu traku.

„Slično je između Batočine i Jagodine gde ne postoji odmaralište, iako je razmak prilično dugačak, čak 22 kilometara“, rekao je Savić i dodao da očekuje da ugovor bude potpisan do kraja godine, a ceo sistem adaptiran na proleće.

On je istakao i da „Putevi Srbije“ niti rade niti će raditi merenje prosečne brzine.

„Naš sistem ima mogućnost da izvrši proračun prosečne brzine kretanja svakog vozila na deonicama između tih 14 portala. Da li će se to koristiti u svrhu naplate kazne, to će odlučivati nadležni organi, odnosno policija. Mi njima naš sistem stavljamo na uslugu“, naveo je Savić.

On je podvukao da će kamere sa stoprocentnom preciznošću beležiti registarske oznake svih vozila, koja se kreću brzinom od 250 kilometara na sat.

Takođe, naglasio je da kamere koje budu postavljene neće meriti trenutnu brzinu vozila.

Savić je rekao da je cilj „Puteva Srbije“ povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju.

„Blic“ upozorava i da će, kada bude postavljeno 14 kamera duž autoputa Beograd-Niš, postojati opasnost da vozači koji na različitim deonicama prekorače dozvoljenu srednju brzinu budu sankcionisani sa više kazni.

„Recimo, ako vozač koji ide od Beograda do Niša prvo prekorači srednju brzinu na deonici od Smedereva do Velike Plane, a onda i od Jagodine do Paraćina, to znači da je napravio dva prekršaja i dobiće na kućnu adresu dve kazne. To je isto kao kad prođe prilikom jedne voznje na crvena svetla“, navode u saobraćajnoj policiji.

Kako dodaju, mesečno prosečnu brzinu prekorači oko 30.000 vozača, od kojih između 7.000 i 8.000 sa domaćim tablicama.

