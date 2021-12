Na severu KiM restrikcije struje i danas

KOSOVSKA MITROVICA – Stanovnici severnog dela Kosova suočavaju se i danas sa restrikcijama struje, a planska isključenja uvedena su od 16 do 18 časova tako da je prva grupa bez struje od 16 do 17 sati, a druga od 17 do 18 časova, saopštio je glavni dispečer u Elektrodistribuciji u Severnoj Mitrovici Zoran Obradović.

Nalog za isključenja stigao je iz kosovske elektrane, odnosno trafostanice Valač uz obrazloženje da je “situacija urgentna i da je neophodno oboriti pola snage na severu, odnosno redukovati pola energije”, kazao je on za Kosovo onlajn .

(Tanjug)

