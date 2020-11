Najozloglašeniji grad u Srbiji, od koga je i Knez Miloš strahovao (foto)

View this post on Instagram

Kažu da je naziv "Mala Venecija" dobio po velikom broju malih mostova (Most ljubavi, Kameni, Drveni, Gvozdeni,Beli), duž tri reke; Svrljiškog i Trgovačkog Timoka, koji se u centru grada spajaju i čine Beli Timok. Ako posetite Knjaževac, uživaćete u simpatičnom gradiću, čija su glavna zbivanja, centar i šetalište uz samu reku,ali se i uveriti koliko su Knjaževčani gostoprimljiv narod. Preuzeto od @baba_iz_komsiluka