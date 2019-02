Koliko puta ste do sada čuli da bi trebalo da naučite makar jedan strani jezik, a na prvom mestu engleski, ali i nemački, ukoliko želite da pronađete bolje plaćeni posao? Verovatno sasvim dovoljno da počnete da razmišljate da upišete kurs u nekoj školi stranih jezika.

Ali je pitanje kako da pronađete baš onu školu, koja će vam omogućiti da dobijete maksimalan kvalitet po najpovoljnijoj ceni?

Gde se organizuju najpovoljniji kursevi engleskog i nemačkog jezika u Srbiji?

Niko nije rekao da je jednostavno pronaći odgovarajuću obrazovnu instituciju, ali je svakako dobrop znati koja škola stranih jezika organizuje profesionalne kurseve, odnosno u kojoj možete očekivati da po izuzetno povoljnoj ceni dobijete mogućnost da savladate izabrani strani jezik.

Pre nego što vam otkrijemo tajnu, napomenućemo da škola stranih jezika Akademije Oxford u ovom trenutku ima na više od 35 lokacija u našoj zemlji svoje poslovnice, te da isključivo zapošljava one jezikoznalce, koji su svojim dugogodišnjim radom i posvećenošću dospeli u sam vrh u svojoj branši. Zapravo to znači da se obuke i kursevi engleskog i nemačkog jezika, ali i mnogih drugih stranih jezika, organizuju i za Beograđane i to na teritoriji nekoliko opština srpske prestonice, ali i za Nišlije, Valjevce i Novosađane, kao i Kragujevčane, dok se poslovnice ove visokoprofesionalne obrazovne institucije nalaze i u Jagodini, Subotici i Zaječaru, ali i u Ćupriji, Kraljevu i u još mnogo drugih gradova naše zemlje.

Činjenica da se kursevi i obuke stranih jezika organizuju na toliko lokacija u zemlji znači, praktično da gde god živeli, imate mogućnost da se edukujete, što je tek jedna od prednosti po kojima je ova škola stranih jezika poznata.

Tome svakako treba dodati i podatak da se najpovoljniji kursevi engleskog i nemačkog jezika u Srbiji upravo u njoj organizuju, te da postoje brojne pogodnosti što se plaćanja tiče, a što sasvim sigurno u velikoj meri olakšava svakome ko je zainteresovan za edukaciju.

Ne samo da imate mogućnost da pohađate klasični kurs jezika, a u okviru koga se nastava organizuje u skladu sa pravilima koja navodi takozvani CEFR (The Common European Framework for languages), odnosno trenutno važeći jezički okvir, već se možete opredeliti i za konverzacijske i druge specijalističke obuke. Kako je nastava u potpunosti usklađena sa pomenutim standardom, a ova institucija poseduje sve potrebne dozvole za sprovođenje edukacije, to znači da ćete nakon završene obuke postati zvanično vlasnik sertifikata o poznavanju nemačkog, odnosno engleskog ili bilo kog drugog stranog jezika na jednom od 6 dostupnih nivoa (od A 1 do C 2). Sve to će umnogome uticati i na vaš CV i njegov kvalitet, ali i na vaše kvalifikacije, jer se radi o sertifikatima koji su u skladu sa slovom zakona upisivi u radni dosije vlasnika, a ukoliko ga ima prethodno otvorenog pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Izuzev mogućnost da obuka i kurs engleskog jezika, ali i nemačkog i svakog drugog iz bogate ponude, bude organizovana u poslovnicama škole, postoji i mogućnost pohađanja nastave onlajn, ali i privatnih časova, kada polaznik bira da li će oni biti održavani u prostorijama škole ili u njegovom domu. U principu su pravila takva da se svakom prijavljenom pruža šansa da izabere da li će odabrani kurs pohađati individualno, u paru ili u grupi, s tim što se isključivo u manjim grupama tada nastava organizuje, a one mogu brojati od četvoro do najviše osmoro kandidata.

Trebalo bi da je sada već mnogo jasnije zbog čega se upravo škola stranih jezika Akademije Oxford uvek izdvaja kao institucija koja ima već izgrađen renome i koja je osim po kvalitetu edukacija, poznata i po tome što se upravo u njoj organizuju i najpovoljniji kursevi engleskog i nemačkog jezika u Srbiji.

Najbolji način da unapredite kvalitet svog poslovanja, ali i da sebi otvorite brojna vrata u poslovnom, pa čak i privatnom životu jeste da kroz pohađanje specijalizovanih edukacija uložite u svoje obrazovanje. A ima li boljeg načina za to nego da izaberete upravo onu obrazovnu instituciju u kojoj ćete imati priliku da učite od najboljih u toj oblasti, dok ćete istovremeno u potpunosti biti rastrećeni brige oko cene, jer je ona zaista najpovoljnija u ovom trenutku u celoj našoj zemlji.

Samo hrabro napravite prvi korak prema boljoj budućnosti i dajte sebi šansu da naučite strani jezik koji želite, odnosno da poboljšate znanje onoga sa kojim ste već imali prilike da se upoznate!

(PR članak)