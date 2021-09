Nakon pravih letnjih temperatura stiže preokret

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 15 stepeni C, najviša od 27 do 31 C.

U Beogradu će biti prete

o sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15 C, najviša oko 29 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se u utorak i sredu očekuje pretežno sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti (od 29 do 31 C). Od četvrtka stiže promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.