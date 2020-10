Napadnut muškarac u Boru jer nije nosio masku

U gradskom parku u Boru napadnut je muškarac jer nije nosi zaštitnu masku. Policija traga za napadačem koji je pobegao.

Napadač se pretvarao da je ovlašćeno lice koje proverava poštovanje epidemioloških mera, prenosi portal „Mondo“.

Kako je naveo napadnuti čovek V.S. (64), dok je šetao psa u takozvanom „Park muzeju“, pritrčao mu je nepoznat mladić, uneo mu se u lice i pitao: „Gde ti je maska?“.

„Bio sam zbunjen i počeo da se izvinjavam, a onda je on pobesneo. Izvadio je nekakav papir iz džepa i vikao kako je on ovlašćeno lice koje proverava da li se maske nose napolju. Kada sam se okrenuo i pošao kući uhvatio me je za ruku i počeo da me vuče“, ispričao je V.S. i dodao da ga je napadač pritom izgrebao.

Kada se konačno otrgao i krenuo ka kući, napadač ga je udario pesnicom u potiljak i pobegao, te je V.S. pozvao policiju.

