„Napolje puštati samo one koji će da se vakcinišu“

Direktor Centra za za anesteziologiju Kliničkog centra Srbije, prof. dr Nebojšu Lađevića, gostujući u Jutarnjem programu TV Prve rekao je da je potreban prekid svih kontakata. Upitan da li to znači da se i on zalaže za potpuno zatvaranje, poput dr Predraga Kona i dr Branislava Tiodorovića, on je rekao da je saglasan s njihovim stavovima da je neki prekid kontakata neophodan.

Prema njegovim rečima, kapaciteti bolnica, kao i lekara, su na izmaku.

„Podsetiću vas“, rekao je on, „da isti ljudi već godinu dana rade neprekidno. I oni su na izmaku snaga.“

Ako se ovako nastavi, ističe dr Lađević, moraće i nekovid bolnice da se vrate u kovid-sistem.

Na pitanje zašto je to tako, dr Lađević kaže da bi najbolje bilo da u kovid-bolnice „odvedemo ove što prave žurke, da vide kako je to. A pošto nisu medicinski obučeni, mogli bi da rade kao fizički radnici i da prevoze te bolesnike“, rekao je on.

„Ovo je apsolutno trenutak da presečemo taj tok. Najbolje bi bilo da napravimo pauzu u zaražavanju, a u tom periodu da maksimalno pojačamo vakcinaciju“, istakao je dr Lađević i objasnio da bi najbolje bilo u tom scenariju puštati samo one koji idu na vakcinaciju.

