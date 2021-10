Narodna: Treci rebalans pokazuje nestručnost gradske vlasti

BEOGRAD – Predsednica odborničke grupe Narodne stranke Marina Lipovac Tanasković uoči današnje sednice Skupštine grada,izjavila je da je trećim rebalansom budžeta, vlast pokazala da je nestručna i nesposobna da vodi grad, i smatra da je vlast uspešna i sposobna „da iz gradskog budžeta izvuče pare“.

Ona je novinarima, pred početak sednice, rekla da se to najviše pokazuje kroz dve tačke – ugovori o delu i specijalizovani ugovori.

„Od prošlog rebalansa do sada ove stavke su povećane za 2,2 milijarde dinara. Osim što se novac izvlači, Grad se zadužuje i to ove godine za pet miliona evra za linijski park, 10 miliona evra za rekonstrukciju Kalenić pijace, zatim za dodatnih 1,43 miliona evra da bi završio rekonstrukciju četiri ulice od Vukovog spomenika do Kalemegdana“, kazala je ona.

Tvrdi da se ne zadužuje samo Grad, već i javna komunalna preduzeća.

Spomenula je i da je metro 2012. godine na tenderu trebalo da bude vrednosti 2,2 milijarde evra, zatim 2019. 4,4 milijarde evra, a danas se priča o pet milijarde evra.

(Tanjug)

