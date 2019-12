Nastavljena potraga za devojčicom Monikom i Malčanskim berberinom (video)

Policija je i u toku noći nastavila potragu za 12-ogodišnjom Monikom Karimanović, čiji je nestanak policiji prijavljen u petak popodne. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je sinoć i video-snimak skrovišta u Orešcu kod Knjaževca, za koje se smatra da je osumnjičeni Ninoslav Jovanović, zvanič Malčanski berberni, koristio da otetu devojčicu sakrije.

Direktor policije Vladimir Rebić rekao je sinoć u Orešcu da više od 220 policijskih službenika intenzivno traga za Monikom. Rebić rekao je da veruje da će policija u najskorije vreme pronaći devojčicu i dodao da se potraga nastavlja i u toku noći.

„Od kada je majka prijavila njen nestanak, ovo je apsolutni prioritet u radu Ministarstva unutrašnjih poslova. U potrazi su angažovani pripadnici policijskih uprava u Nišu i Zaječaru, Helikopterska jedinica, Žandarmerija, psi tragači, kao i termovizijske kamere. Iskoristili smo sve raspoložive resurse, i ljudske i materijalne, i koristimo ih i dalje kako bi pronašli devojčicu“, istakao je Rebić.

Direktor policije je, neposredno pre nego što je došao u Orešac, posetio roditelje male Monike, kako bi ih obavestio šta je policija do sada preduzela.

„Na osnovu dokaza do kojih smo došli smatramo da je izvršilac ovog krivičnog dela Ninoslav Jovanović iz Malče. Postoje dokazi da je on ukrao jedno vozilo u kom je policija pronašla njegove otiske i tragove koji ukazuju da je sa njim bila i Monika. Utvrdili smo da su jedno vreme boravili u ovom mestu, dok smo na drugom mestu pronašli Monikin ranac“, naveo je direktor policije.

Prema njegovim rečima, policija ima i izjave dva svedoka koji su potvrdili da su Jovanovića videli sa devojčicom.

Sa direktorom policije u Orešcu su bili i načelnici policijskih uprava u Nišu i Zaječaru sa svojim policajcima, kao i najiskusniji operativci iz sedišta Ministarstva unutrašnjih poslova, preneo je Tanjug.

Rebić je podsetio da je Jovanovića, koji je od 2006. do 2018. godine bio u zatvoru na izdržavanju kazne zbog seksualnih delikata, policija samo nekoliko dana po izlasku ponovo uhapsila, jer je na društvenim mrežama slao poruke neprimerene sadržine. On je u pritvoru bio do marta ove godine.

